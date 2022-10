In een ultieme poging haar eigen vel te redden, heeft de Britse premier Liz Truss haar minister van Financiën ontslagen. Ook de minibegroting vol belastingverlagingen wordt verder uitgekleed. Maar haar geloofwaardigheid heeft ze niet teruggewonnen.

38 dagen is Kwasi Kwarteng minister van Financiën geweest. Vrijdag moest hij in allerijl terugkeren uit Washington om te vernemen dat hij niet langer verantwoordelijk is voor de Britse schatkist. Een ...