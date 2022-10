Ex-coach Roger Lespagnard reageert na breuk met Nafi Thiam: ‘Ik ben ontgoocheld’

Roger Lespagnard begrijpt niet waarom Nafi Thiam hem na veertien jaar verlaat. ‘We hebbben veertien jaar samengewerkt, waarom niet die bijkomende twee jaar tot de Olympische Spelen?’

Hij wilde eerst niet meteen reageren om alles te laten bezinken. Nu voelt hij zich wel klaar. ‘Zoals gewoonlijk nam Nafi na de Memorial Van Damme vakantie en eind september hebben we elkaar gebeld om af te spreken hoe en wanneer we het nieuwe seizoen zouden aanpakken.’

Die afspraak kwam er, afgelopen dinsdag ergens in de namiddag, bij haar thuis. ‘Ik kwam toe met mijn trainingsschema’s voor het seizoen 2023, en zelfs voor het olympische jaar 2024 – de tijd vliegt in de aanloop naar de Olympische Spelen. En toen vertelde Nafi mij dat ze zin had om een andere omgeving op te zoeken. Dat ze ergens anders wilde. “Wat wil je dat ik daarop zeg”, heb ik haar geantwoord. Ze begon te wenen. Maar goed, het resultaat is hetzelfde, ik ben haar coach niet meer. Iedereen viel van zijn stoel, tot bij de federatie toe. En ik kreeg 200 telefoontjes, tot 2 uur ’s nachts werd ik gebeld.’

Lespagnard verhult niet dat hij er niet bij kan waarom Thiam na zo’n lange periode een einde maakte aan de samenwerking. ‘Ik ben een beetje ontgoocheld. Om niet te zeggen heel ontgoocheld. Het is haar keuze, oké. Ze heeft mij niets gezegd over haar toekomstplannen, ik weet niet hoe ze het wil aanpakken. We hebben samengewerkt gedurende veertien jaar, waarom dan niet nog twee jaar tot de Spelen doorgaan. En vooral: we hebben een wereldtitel en een Europese titel behaald vorig seizoen. Ik verwachtte mij dat ik haar zou begeleiden tot het einde van haar carrière. We hadden nog twee grote projecten voor de boeg, het wereldrecord op de vijfkamp indoor, en het Europees record op de zevenkamp. En waarom niet, ook al was dat moeilijker, het wereldrecord.’

Lespagnard kreeg wel een dreun te verwerken, maar zal niet stoppen met trainen. ‘Ik zal maandag op training staan, ik heb nog heel wat andere atleten te trainen, onder wie enkele goede jongeren.’