Gaan we nu twee of vier kernreactoren verlengen?

Bezorgdheid over onze energiebevoorrading na 2025 doet een front van liberalen en CD&V harder duwen op de verlenging van meer dan twee kernreactoren. Premier De Croo zette de deur persoonlijk open, alle ogen zijn zo weer gericht op Groen en Ecolo.

‘De regering heeft ook beslist om te bekijken hoe we onze eigen energiecapaciteit verder kunnen verhogen, zowel nucleair als hernieuwbaar.’ Het was een van de opvallendste passages uit de regeerverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD) deze week. De premier zette plots de deur open voor een extra nucleaire inzet na 2025, boven op de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waarover de onderhandelingen met exploitant Engie lopen. De Croo legde meteen uit waarom: ‘In deze onzekere tijden is er geen enkele ruimte voor taboes. We nemen geen enkel risico met onze bevoorradingszekerheid.’ Daarom herinnerde de premier ook aan de investeringen in het onderzoek naar kleinere en propere kernreactoren, een technologie die hij zonder meer omschreef als ‘de toekomst van onze energie’.

CD&V en MR: één front

Dat is een stevige nucleaire omarming voor een regering die bij aanvang de sluiting van alle zeven kernreactoren tegen 2025 zou gaan organiseren. Zeker coalitiepartners MR en CD&V interpreteerden de verklaring prompt als een groen licht om de kernuitstap verder uit te hollen, iets waar ze al langer op aansturen. ‘Gelukkig samen altijd gestreden om de deur voor extra centrales niet te sluiten. Gaat de goede richting uit,’ stuurde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi via Twitter digitale bloemen naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Nog opvallender was dat er deze week geen enkele groene excellentie rechtstond om dat beeld fors te corrigeren – hoewel lang niet iedereen applaudisseerde voor de nucleaire liefdesverklaring van De Croo.

De groenen, die willen vermijden opnieuw voor dogmatici te worden versleten, verwijzen naar de kleine lettertjes bij het begrotingsakkoord. Die houden inderdaad alle opties open. De ontwerpnotificaties dicteren dat De Croo samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ‘alle bijkomende opties uitwerkt’ om de bevoorradingszekerheid van ons land ‘indien nodig’ te versterken voor de periode tot en met 2030. Daarbij worden hernieuwbare energie én nucleaire energie opgesomd, maar zelfs ook fossiele brandstoffen en sturing van de vraag. En dus alleen indien er tot en met 2030 een probleem zou opduiken. Kwestie van te anticiperen, klinkt het. Volgens het kabinet-Van der Straeten is de afspraak er zelfs gekomen op haar voorstel.

Probleem na 2025? Hardnekkige geruchten

Op andere kabinetten klinkt de lezing anders. Zo is er het hardnekkige gerucht dat de regeringstop nu al over informatie beschikt dat er zich een probleem zou kunnen aandienen. De problemen met de energiebevoorrading in Duitsland en Frankrijk zouden bestaande zekerheden voor België onder druk kunnen zetten. De groenen houden zich volgens deze lezing gedeisd, omdat ook zij die risico’s kennen en niet anders kunnen dan de kernuitstap verder los te laten. Er is zelfs sprake van een brief die netbeheerder Elia heeft gestuurd naar De Croo om te wijzen op de potentiële risico’s. Dat wordt nergens formeel bevestigd. De woordvoerster van Elia zegt alleen op de hoogte te zijn van officiële communicatie. ‘Er is geen enkel officieel rapport van Elia dat spreekt over een tekort van één gigawatt’, luidt dan weer de reactie op de inschatting in Het Laatste Nieuws van de grootte van het mogelijke tekort na 2025.

Voor de winter van 2025 is de nodige vervangcapaciteit voor de kernuitstap ondertussen al georganiseerd binnen de zogenoemde CRM-veiling, een steunmechanisme voor onder meer gascentrales. Die voor de winter 2026 staat in de steigers. Ook daar werden tot voor kort geen onoverkomelijke moeilijkheden verwacht dankzij de twee te verlengen kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, die tegen dan klaar zouden moeten zijn voor een doorstart. Voor een verdere inschatting van de bevoorradingszekerheid op langere termijn is het ook volgens de notificaties wachten op het tweejaarlijkse Adequacy and flexibility-rapport dat pas volgend jaar verwacht wordt.

Wat kan het park nog?

Het blijft dus onduidelijk waar de zenuwachtigheid bij sommige partijen en kabinetten vandaan komt over de bevoorradingszekerheid op langere termijn, zelfs al is het sowieso een flinke uitdaging om een energiebron in te perken die vandaag tot de helft van de totale elektriciteitsproductie dekt.

De vraag is ook in hoeverre de kerncentrales die rol kunnen blijven spelen. Doel 3 is al dicht, Doel 4 en Tihange 3 worden al verlengd. Dat beperkt de discussie nog tot 4 reactoren: ‘scheurtjescentrale’ Tihange 2, die normaal in februari sluit, en de drie oudste reactoren: Doel 1 en 2, en Tihange 1. Die eerste twee werden al eens verlengd van 2015 naar 2025. Het is volgens een betrokkene ‘volstrekt onduidelijk’ welke investeringen nodig zijn om ze ook na 2025 nog veilig te doen draaien. Het is ook de vraag of het elektriciteitsnet, zeker in Wallonië, robuust genoeg is om nog meer nucleaire installaties draaiende te houden naast de gasgedreven en hernieuwbare-elektriciteitsinstallaties. Het zijn allemaal vragen voor Elia en de nucleaire waakhond, het Fanc. De regering trekt hen mee in de discussie.

Engie, alweer Engie

De vierde stoel aan tafel is natuurlijk voor exploitant Engie. Elke etappe in de aanslepende discussie over de kernuitstap cirkelt altijd terug naar Parijs, de hoofdzetel van de multinational. Niemand wil on the record iets kwijt. Volgens de ene bron gaan de gesprekken erg moeizaam en blijft het zelfs de vraag of de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 rond raakt. Elders klinkt het net dat Engie brood zou zien in een forsere nucleaire doorstart, eentje die langer dan tien jaar duurt. Het zou de investeringen rendabeler maken, er zou een optimalere personeelsinzet mogelijk zijn, enzovoort.

Formeel valt zo’n bredere nucleaire inzet na 2025 buiten het onderhandelingsmandaat van De Croo en Van der Straeten en ook buiten het princiepsakkoord van deze zomer met Engie. Maar volgens een goed geplaatste bron is het niet ondenkbaar dat er in december, wanneer de onderhandelingen concretere resultaten zouden moeten opleveren, effectief buiten die eerdere lijntjes gekleurd wordt. Vooral de liberalen en CD&V willen doorzetten nu de gesprekken gaande zijn, Groen en Ecolo een stuk minder. De socialisten ten slotte hebben het dossier altijd pragmatisch benaderd – zolang er maar voldoende elektriciteit is tegen de best mogelijke prijs. Al wringt het ook bij hen dat een Franse multinational wikt en beschikt over de Belgische energietoekomst. Daarbij helpt het niet dat Engie een onderhandelingspartner tegenover zich heeft die al lang niet meer uit één mond spreekt. En zolang Brussel niet weet wat het wil of wat het eist, kan Parijs voluit voor de eigen belangen gaan.