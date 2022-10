‘Karl Vannieuwkerke is wél een journalist’

De wielertalkshow Vivé le velo doet aan journalistiek en Karl Vannieuwkerke is een journalist – en geen presentator van een entertainmentprogramma, zoals de VRT beweert. Dat is het oordeel van de Raad voor Journalistiek na een vraag over de commerciële nevenactiviteiten van Vannieuwkerke.

Vive le vélo-presentator Karl Vannieuwkerke is wel degelijk een journalist, zegt de Raad voor Journalistiek, en hij moet zich dus aan de beroepscode van journalisten houden. In die deontologische code staat onder meer dat een journalist geen opdrachten of voordelen aanvaardt die zijn onafhankelijkheid in gevaar brengen.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) had advies gevraagd aan de Raad voor Journalistiek naar aanleiding van nieuwsartikels over de commerciële nevenactiviteiten van Vannieuwkerke. De VVJ had vragen bij de redactionele onafhankelijkheid van Vannieuwkerke.

De Standaard schreef in juli dat de inkomsten uit de merchandising van het wielerprogramma Vive le vélo deels naar het gezin Vannieuwkerke terugvloeien. De merchandising gebeurt immers via een bedrijf waarvan de vriendin van Vannieuwkerke, Caroline Vereenooghe, de eigenaar is. Zij runt ook de webshop en de fysieke winkel van de Vive le vélo-kledinglijn, die in februari in aanwezigheid van Vannieuwkerke werd ­geopend. Producten van de Vive lé velo-collectie doken de voorbije jaren ook geregeld op in zijn wielertalkshow.

Volgens de VRT was er nooit een deontologisch probleem omdat Vannieuwkerke geen journalist is, maar de presentator van een entertainmentprogramma, en hij in die hoedanigheid dus commerciële nevenactiviteiten mag uitoefenen.

Redactionele onafhankelijkheid

Vannieuwkerke is niet erkend als beroepsjournalist en is ook geen lid van de VVJ. Maar zijn beroepsstatuut doet er niet toe voor de Raad voor Journalistiek. In het advies staat ‘dat Vive le vélo wel degelijk een journalistiek programma is en dat Karl Vannieuwkerke in het programma handelt als journalist’. De Raad spreekt zich in het advies evenwel niet uit over Vannieuwkerkes redactionele onafhankelijkheid. Om dat ten gronde te onderzoeken moet er een formele klacht tegen hem komen. De VVJ bekijkt of ze bij de Raad nog een klacht zal indienen tegen Vannieuwkerke. ‘Dit advies is hoe dan ook een duidelijk signaal aan de VRT en aan Karl Vannieuwkerke om zich te bezinnen over zijn commerciële nevenactiviteiten en redactionele onafhankelijkheid’, zegt Pol Deltour.

De VRT blijft bij zijn standpunt. ‘Nogmaals: Karl is geen journalist maar de presentator van een entertainmentprogramma’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. ‘Hij maakt Vive le vélo in volledige redactionele onafhankelijkheid, net zoals Gert Verhulst dat doet in De tafel van vier.’ De Standaard contacteerde ook Karl Vannieuwkerke, maar hij verwees voor een reactie door naar de VRT.