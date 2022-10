‘Ik heb als leerkracht het bord ooit afgeveegd met een leerling.’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Progressieven willen altijd maar kolen bijgieten om sneller te gaan, terwijl conservatieven afremmen om ook te genieten van het uitzicht.’

Antwerps schepen Els Van Doesburg (N-VA) legt in De Zondag het verschil uit tussen progressieven en conservatieven, maar misschien moet iemand haar eens zeggen dat terwijl zij van het uitzicht zat te genieten, de progressieven overgeschakeld zijn op een ander vervoermiddel dan de stoomtrein.

‘Wij zijn een excentriek koppel, want we verschillen 27 jaar van elkaar.’

Misschien heeft het lief van Els Van Doesburg de stoomtrein wel nog meegemaakt. (in De Zondag).

‘Ik zou het nooit op de radio zeggen als mijn lief het met mij oneens is.’

Els Van Doesburg houdt in De Zondag ook een pleidooi voor meer toenadering tussen haar partij en CD&V. ‘Mijn natuurlijke bondgenoot is Sammy Mahdi, niet Conner Rousseau’, zegt ze onder meer. Gevraagd wat haar lief Peter De Roover, federaal fractieleider van N-VA, daarvan vindt, wil Van Doesburg op Radio 1 dan weer niet delen.

‘We kunnen amper één avond per week samen eten.’

De kans dat Van Doesburg en De Roover tijdens de maaltijd kibbelen houden ze wijselijk klein. (in De Zondag)

‘Er zijn natuurlijk parlementsleden die het onaantrekkelijk maken door in hun tussenkomsten een halve telefoonboek voor te lezen. Maar het parlement heeft een veel slechtere naam dan we verdienen.’

Peter De Roover laat in Het Nieuwsblad doorschemeren dat hij nochtans zijn best doet om elke avond op tijd thuis te zijn, maar dat is moeilijk als parlementsleden een halve telefoonboek voorlezen. Een telefoonboek? Dat lijkt zoiets uit de tijd van de stoomtrein.

‘Voor “bibberseks” pas ik. Het moet leuk blijven, hé.’

Van de stoomtrein naar stomend is maar een kleine stap, maar daar heeft Vlaanderens bekendste prostituee Hot Marijke toch iets meer tijd voor nodig dan een kwartiertje, legt ze uit in Het Nieuwsblad. Daarom haalt ze ‘vluggertjes’ uit haar aanbod. De verwarming opzetten voor sessies van 15 minuten rendeert niet langer.

‘Back again? Dear, oh dear.’

De Britse koning Charles houdt ook niet van die ontmoetingen van vijftien minuten en begint al te bibberen als hij premier Liz Truss over de vloer krijgt.

‘Onze zoon zal Roman heten.’

Van seks kunnen wel kinderen komen, en Herman Brusselmans vertelt in Het Laatste Nieuws dat hij niet lang moest zoeken naar een naam voor zijn zoon. Dat is gelukkig niet telefoonboek geworden.

‘Hij heeft niet alleen handen, hij heeft niet alleen voeten en benen, maar Mignolet heeft nu ook een hoofd.’

Na 88 minuten wedstrijd tegen Atlético Madrid leerde Sporza-commentator Tom Boudeweel nog iets bij over Club Brugge-doelman Simon Mignolet. Hopelijk kan Herman Brusselmans dat bij de geboorte ook zeggen over Roman.

‘Ik heb als leerkracht het bord ooit afgeveegd met een leerling.’

Gelukkig is Peter Vandenbempt voetbalcommentator geworden en zal Roman er nooit les van moeten krijgen. (in Het Nieuwsblad)

‘Ze moeten die twee broers met hun hoofden tegen elkaar slaan.’

Ooit waren Blur en Oasis aartsvijanden, maar Blur-gitarist Graham Coxon biedt zich nu (in de Evening Standard) aan als bemiddelaar om de Oasis-broers Liam en Noel Gallagher warm te krijgen voor een reünie. Of dat zal lukken door hun hoofden tegen elkaar te slaan, is dan weer de vraag. Misschien moeten ze met elkaar eens het bord afvegen?

‘Het is belangrijk dat mensen sterven. Hoe lang zou je gewild hebben dat Stalin had geleefd?’

Elon Musks ambitie reikt tot in de ruimte, maar streven naar het eeuwige leven is niet aan hem besteed, zo zei hij aan de Financial Times. En als het eeuwige leven niks voor Musk is, dan ook niet voor Oasis. Sorry Graham!