‘Another love’ groeit uit tot strijdlied van de Iraanse opstand

De hit ‘Another love’ van de Brit Tom Odell wordt op sociale media gebruikt bij video’s rond de Iraanse protesten. Het lied gaat zo tien jaar na de release opnieuw viraal.

Op sociale media verschijnen steeds vaker video’s van vrouwen die uit protest tegen het Iraanse regime hun haren afknippen op de tonen van ‘Another love’ van de Britse singer-songwriter Tom Odell. Het lied is uitgegroeid tot een strijdlied bij de Iraanse protesten, die begonnen na de dood van Mahsa Amini in september. De 22-jarige Iraanse vrouw kwam om het leven kwam nadat de zedenpolitie haar hardhandig had aangepakt omdat ze de strenge kledingregels van de islamitische republiek niet had nageleefd. Ook op beelden van protesten wordt het lied van Odell gebruikt.

Het Instagramkanaal van Odell wordt sinds enkele weken ook overspoeld met reacties die verwijzen naar de protesten. Bij zowat iedere video van Odell die sinds eind september online staat, reageren mensen met ‘#mahsaamini’. Tijdens een concert in de Duitse stad Hannover droeg Odell ‘Another love’ op aan de protesten in Iran. ‘Vanavond wil ik het lied opdragen aan de betogers in Iran’, vertelde hij toen. ‘We zijn hier in Duitsland ver verwijderd van Iran, maar ik denk en hoop dat ik voor iedereen in deze kamer spreek en dat we samen staan met iedereen die betoogt voor mensenrechten en vrouwenrechten.’

Oekraïne

Het nummer ‘Another love’ verscheen voor het eerst in oktober 2012. Ook tijdens de eerste weken van de Russische invasie in Oekraïne kwam de song opnieuw in de belangstelling. Zo werd het lied vaak gebruikt als de soundtrack bij de verhalen van Oekraïense vluchtelingen. Het liet de zanger niet onberoerd, want hij bracht het nummer toen live voor Oekraïense vluchtelingen in een Roemeens treinstation. ‘Another love’ blijkt door de extra aandacht ook vaker gestreamd te worden. Vrijdag staat de song op de vierde plaats in de Belgische Spotify top vijftig. Wereldwijd staat het lied op de veertiende plaats.