Netflix lanceert abonnement met reclame in november, maar niet in België

Netflix zal in november zijn nieuwe abonnementsformule met reclameboodschappen lanceren in twaalf landen. België is er niet bij. In Frankrijk en Duitsland zal de formule respectievelijk 5,99 euro en 4,99 euro per maand kosten.

Tot nu toe waren alle abonnementen van de Amerikaanse streamingdienst vrij van reclame. Maar Netflix verloor veel klanten en hoopt met het advertentiemodel bijkomende inkomsten te genereren. Ook concurrent Disney zal binnenkort advertenties laten zien bij zijn goedkoopste streamingabonnementen.

Netflix lanceert het basisabonnement met reclame in november eerst in twaalf landen, waaronder de VS, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. De tarieven variëren van land tot land, maar liggen een stuk lager dan ze momenteel zijn voor de goedkoopste reclamevrije formule.

Elk uur zal er 4 à 5 minuten reclame te zien zijn, zegt het bedrijf. Het gaat om spotjes van telkens 15 à 30 seconden. De boodschappen komen niet alleen voor het begin van de films en series, maar ook halverwege de uitzending.