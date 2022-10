Regisseur Julien Vrebos overleden

De Brusselse filmregisseur Julien Vrebos is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de VRT.

Vrebos is vooral bekend van films zoals Le bal masqué en The emperor’s wife. Ook als tv-maker oogstte hij lof. Hij regisseerde ook de videoclip voor het nummer Hard times van The Scabs.

Zijn debuutfilm Le bal masqué veroorzaakte in 1998 een schandaal. De film was gebaseerd op de Bende van Nijvel, rond de première hing een sfeer van sensatie. ‘Op de persvisie was de zaal te klein’, zei Vrebos later daarover in een gesprek met De Standaard. ‘Er waren familieleden van nabestaanden en zelfs rijkswachters die met het onderzoek bezig waren. Belachelijk uiteraard, dat ze dachten dat een filmregisseur een bijdrage kon leveren aan de oplossing van dat dossier. Terwijl ik niets anders op het oog had dan een evocatie van hoe de angst voor de Bende van Nijvel gedurende jaren ons land heeft bepaald.’

Zijn tweede film, The emperor’s wife, kreeg gemengde reacties. Hij had er zelf ook gemengde gevoelens over. ‘Als het aan mij lag, zou ik nog veel verder gegaan zijn: zonder buitenopnames, alles in de studio, er meer een “huis clos” van maken, zodat de personages nog ontwrichter worden. Maar misschien was ik dan te ver gegaan. Nu is het resultaat iets tussen een kunstfilm en een verhaal voor het brede publiek, en dat vind ik wel goed.’

In 2010 scoorde hij nog met het tv-programma Onder de sterren, waarin hij in Brussel arm en rijk samenbracht in een gelegenheidsrestaurant. Thuislozen betaalden er één euro, rijken de volle pot. ‘Maar het restaurant wil niet liefdadig zijn’, zei Vrebos daarover. ‘Het is veel belangrijker om die mensen – ver van de clichébeelden die we altijd van armoede zien – hun fierheid weer te geven.’ Hij kon er ook zijn liefde voor Brussel in kwijt. ‘Ik wil ook bewijzen dat Brussel niet dat rovershol is waarvoor het altijd wordt versleten.’