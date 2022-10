Flor Bressers is uitgeleverd aan België

De Lommelse drugsbaron Flor Bressers (35) is zopas door Zwitserland aan ons land uitgeleverd. Dat vernam De Standaard.

Flor Bressers, alias ‘de lange’, ‘de universitair’ of ‘de vingerknipper’, wordt door drugsspeurders beschouwd als een van de onbetwiste kopstukken van de cocaïnemaffia in ons land. Volgens sommigen is hij samen met de Nederlander ‘bolle’ Jos L. zelfs de belangrijkste van allemaal.

De uitlevering gebeurde uit veiligheidsoverwegingen in het grootse geheim. Het Belgische gerecht wilde niet het risico nemen dat Bressers zou proberen te ontsnappen.

Van de vele bijnamen van Flor Bressers is ‘de vingerknipper’ de meest intrigerende. Die naam heeft hij te danken aan een proces uit 2015, waarin hij vervolgd werd voor zijn rol bij een strafexpeditie. Daarbij werden de vinger van een Nederlandse crimineel afgeknipt met een snoeischaar. Zelf werd Bressers toen vrijgesproken, maar zijn bijnaam is gebleven.

Bongoking

De naam van Flor Bressers dook in de zomer van 2020 voor het eerst op als grote crimineel in het megadrugsdossier rond Kriva Rochem, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in de ontzilting van zeewater. Het bedrijf werd, zo ontdekte justitie, gebruikt als dekmantel voor de smokkel van minstens 3,2 ton cocaïne.

Politie en justitie slaagden erin – eerst via de kraak van het berichtensysteem Encrochat – om de berichten tussen ‘Bongoking’, de schuilnaam van Bressers, en zijn criminele handlangers te ontcijferen. Uit die berichten maakten ze op dat Bressers, en niemand anders, aan de touwtjes trok.

De kraak van Sky ECC maakte ondertussen nog eens extra duidelijk hoe hoog Bressers op de ranglijst van de cocaïnesmokkel stond en bij hoeveel zaken hij betrokken was. Volgens de speurders heeft Bressers connecties met de grote drugsbaronnen in Zuid-Amerika en de Nederlandse misdaadorganisaties die de coke bestellen.

• ‘De vingerknipper’ zat in Zwitserland

Bressers werd op 16 februari door Zwitserse speciale politie-eenheden opgepakt in zijn huurappartement in Zürich. Hij verbleef er samen met zijn Nederlandse vrouw en hun pasgeboren kind. Hoelang Bressers zich al in Zürich schuilhield, is niet bekend. Eerder hield hij zich ook al schuil in Dubai en de Seychellen.

Hij probeerde de voorbije maanden op alle mogelijke manieren zijn uitlevering te voorkomen. Maar het Strafhof in Zürich veegde zijn laatste argumenten begin deze week van tafel. Vanaf dat moment stond niets nog de uitlevering van Bressers in de weg. Acht maanden na zijn arrestatie is hij terug in België. Wanneer zijn proces doorgaat, is nog niet geweten.

De naam van Flor Bressers wordt ook geciteerd als een van de potentiële verdachten achter de mislukte poging tot ontvoering van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) eind september. Maar zijn advocaten Hans Rieder en Yehudi Moszkowicz ontkenden dat al formeel.