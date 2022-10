Dit is het coronawinterplan: dure PCR-testing sterk teruggeschroefd, masker nog vaak aanbevolen

Fors minder PCR-testen bij symptomen, en een sterke aanbeveling om bij eender welke symptomen thuis te blijven als het kan. Dat zijn de speerpunten van het winterplan dat vrijdag werd voorgesteld. De stijging van de coronacijfers vertraagt, maar de nieuwe BQ.1-variant loert om de hoek.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) kwam meteen met een duidelijke waarschuwing: ‘De snelle opeenvolging van coronagolven toont aan dat het virus nog steeds een grote besmetkracht heeft en nog niet als een endemisch of een normaal virus kan worden beschouwd.’

Voor de komende weken en maanden wordt nog een stijging verwacht, maar geen explosieve toename meer. ‘De besmettingen uitten zich vooral door meer afwezigheid op het werk – 14,5 procent hoger dan in het pre-coronajaar 2019 – en meer patiënten in de algemene afdelingen van ziekenhuizen.’

‘We mogen ons blijven verwachten aan een aanhoudende druk, nu vooral door een seizoenseffect, en niet door een nieuwe variant. We zien elkaar immers weer meer binnen. Dat zal niet afnemen in de komende weken, tenzij misschien wat tijdens vakantieperiodes.’

Van Gucht wijst ook op de opkomst van een nieuwe varianten zoals BQ.1 – die nu 10 procent van de besmettingen uitmaakt – of eventueel meerdere varianten tegelijk. ‘De cyclus van opeenvolgende golven, golfjes en plateaus zal waarschijnlijk een realiteit blijven voor deze herfst, winter en mogelijk zelfs tot de vroege lente. Dat is normaal in de evolutie naar een endemische situatie.’

Vaccinatie

Boostervaccinatie blijft de sterkste verdediging, zeiden Van Gucht en ook vaccinoloog Pierre Van Damme, zeker voor de meest kwetsbaren. Er werd gewezen op regionale verschillen, en ook bij zorgverleners zijn er nog heel wat mensen die (nog) geen nieuwe booster hebben. In Brussel zal een campagne worden opgezet om de boostergraad bij de beroepsgroep op te krikken.

Ventilatie werd als tweede belangrijkste pijler aangehaald, samen met mondmaskers in bepaalde omstandigheden. Die zijn nog steeds verplicht bij artsen en apothekers. ‘Maar heeft u klachten, dan zijn ze aan te raden, op het openbaar vervoer en op andere drukke binnenplaatsen, om anderen te beschermen. Een gewoon mondmasker is voldoende, voor mensen met een zwakke gezondheid raden we een FFP2-masker aan. Dat beschermt beter’, aldus Van Gucht nog.

Symptomen = thuis

Voelt u zich ziek, moet u veel hoesten of niezen, blijf dan thuis als het kan. Zo niet, draag een masker en bewaar afstand. Zo vermijdt u dat u andere mensen besmet, was het advies verder. ‘Een zelftest in de eerste vijf dagen blijft aanbevolen, vooral bij contact met kwetsbare mensen. Is de test positief, ga dan zeven dagen in isolatie, en draag buitenshuis daarna nog drie dagen een mondmasker.’

Opvallend is dat de dure PCR-testing grotendeels wordt afgebouwd. ‘Het zal alleen nog gebeuren bij medische redenen, zoals het risico op complicaties’, ging hij verder. ‘Huisartsen en apothekers kunnen een antigeentest doen, en u kunt thuis een zelftest doen.’ Hij benadrukte dat die de eerste dagen negatief kan zijn, maar enkele dagen later toch positief. ‘Het helpt om een test te herhalen. Gaat u ervan uit dat het in orde was, dan kunt u toch veel anderen besmet hebben. Vandaar: hebt u symptomen, blijf thuis, en draag anders een masker.’

Attest van apotheker?

Apothekers die een positieve antigeentest hebben afgenomen bij kinderen, mogen binnenkort misschien een ziekte-attest aan hen afgeven. De FOD Volksgezondheid overlegt daarover met de Apothekersbond. Zo kan de druk op de huisartsen worden verlicht.

Nieuwe booster 80+’er

Tot slot haalden zowel de FOD Volksgezondheid als Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan dat er wordt gedacht aan een nieuwe, derde booster, voor tachtigplussers. ‘Achter de schermen zijn we ons daarop aan het voorbereiden’, zei Joris Moonens (AZG).