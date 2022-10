Laatste dag voor aanvraag verwarmingspremie

De meeste Vlamingen kregen eerder dit jaar vanzelf hun verwarmingspremie van 100 euro uitgekeerd. Maar wie die niet kreeg, en nog geen aanvraag heeft ingediend, moet nu dringend actie ondernemen: aanvragen moeten voor morgen binnen zijn.

Door de stijgende energieprijzen besliste de federale regering eerder dit jaar om een verwarmingspremie van 100 euro per gezin toe te kennen. Het maakt niet uit hoe je je woning verwarmt, met gas, stookolie, pellets of een andere verwarmingsbron. Ook klanten met een sociaal tarief of een budgetmeter ontvangen de premie. De 100 euro geldt voor de woning, dus niet voor elk gezinslid.

Die premie werd in de meeste gevallen door de elektriciteitsleverancier automatisch op de factuur in mindering gebracht of op het rekeningnummer van de klant gestort. Dat moet intussen gebeurd zijn.

Toch zijn er mensen die nog niets ontvingen. De oorzaak is dat het automatiseringsproces gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. ‘Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, is de matching automatisch gebeurd’, zegt woordvoerster Lien Meurisse van de FOD Economie. ‘Een huis- of busnummer dat ontbreekt bij de gegevens van de elektriciteitsleverancier of een “e” te veel in een naam is genoeg om de doorstroom van gegevens te stoppen. In dat geval werd de premie dus niet automatisch verrekend.’

Om de premie niet te mislopen, moet je wel haast maken. Want wie nu pas ontdekt dat hij op 1 augustus nog geen premie had ontvangen, moet ten laatste vandaag een aanvraag indienen via het webformulier. Registreren is nodig ‘vóór 15 oktober’, staat op die pagina duidelijk te lezen. Woensdag hadden al 135.000 mensen zo’n aanvraag gedaan, bijna de helft daarvan werd al behandeld.