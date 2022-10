Anderlecht-supporters vernielen vak West Ham: ploeg riskeert sancties

Op het einde van de match tussen West Ham en Anderlecht van donderdag ontstonden er rellen tussen de Brusselse fans en de thuisaanhang. Er werden stoeltjes afgebroken en er werd gegooid met zitjes. Toen Esposito de 2-1 binnenschoot, werd er in het RSCA-vak zelfs een vuurpijl afgestoken die in het West Ham-vak belandde.

Heel gevaarlijk en onverantwoord: zeker omdat er in het Londen Stadium best veel kinderen zitten. De Engelse media waren dan ook furieus. Zij bestookten na de wedstrijd de coaches met vragen over het incident. ‘Sorry, ik heb het niet gezien’, wist Felice Mazzu alleen maar te melden.

Mathias Declercq, de perschef van Anderlecht nam het over. ‘Ik kan alleen zeggen dat we dit fel veroordelen en niet tolereren’, klonk het. ‘Wij bieden onze excuses aan en gaan dit bespreken met onze fans en de Uefa. Dit kan niet: niet thuis of niet in een ander stadion.’

Verontwaardiging

West Ham-coach David Moyes kreeg de vraag ook voorgeschoteld. ‘Ik was niet echt bezig met wat er in de tribunes gebeurde, maar ik wil geen geweld zien op West Ham. ‘Het is goed dat de perschef van Anderlecht excuses presenteerde. Anderlecht is een goeie club die de veiligheid van iedereen wil garanderen.’

Onlangs was er in België veel verontwaardiging toen een Beerschot-fan hetzelfde deed tegen Antwerp. Ook nu zal de Uefa de zaak onderzoeken. ‘Er waren langs beide zijden onregelmatigheden, maar het filmpje van de vuurpijl pleit allerminst in het voordeel van Anderlecht.’

Foto: AP

Ook zitjes werden losgetrokken. Foto: AP