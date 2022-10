Britse minister van Financiën moet IMF-top laten schieten voor crisisoverleg

Kwasi Kwarteng, de Britse minister van Financiën, is donderdagnacht in allerijl teruggekeerd naar Groot-Brittannië. Hij blaast zijn deelname aan een top van het Internationaal Monetair Fonds af wegens de crisis over een geplande belastinghervorming.

De Britse regering van premier Liz Truss kondigde vorige maand een grote belastinghervorming aan. Bedoeling is om de economie aan te zwengelen door forse belastingverlagingen. Dat plan veroorzaakte zowel sociale onrust als onrust op de financiële markten. Het meest controversiële punt, een belastingverlaging voor grootverdieners, werd na een golf van kritiek al geschrapt.

Sindsdien zegt Kwarteng dat er van een verdere aanpassing geen sprake meer is. Dat herhaalde hij zelfs donderdagavond nog aan de pers. Hij verklaarde zich ‘volledig toe te leggen’ op de uitvoering van het plan. Tegen eind deze maand zou er een volledig plan moeten zijn. De vraag of hij en Truss wel konden aanblijven, wimpelde hij weg: hij is er ‘100 procent’ zeker van dat ze beiden aanblijven, klonk het stellig.

Maar zelfs partijleden van Truss en Kwarteng blijven zich verzetten. Voor vandaag is daarom een crisisoverleg voorzien. Kwarteng acht die bijeenkomst zo cruciaal dat hij zelfs zijn vergaderingen in de VS laat schieten. In een reactie aan de BBC laat zijn kabinet weten dat hij ‘heel, heel graag in Londen met zijn collega’s wil overleggen’, maar dat dit niet betekent dat hij alsnog bereid is de belastinghervorming verder te wijzigen.