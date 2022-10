Zwaarbewolkt met lichte neerslag, volgende week start zachter

Het is vrijdagochtend zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag. Vooral in het westen en op de Ardense hoogten kan nevel en mist voorkomen. In de loop van de dag zijn er ten zuiden van Samber en Maas buien of soms matige regen. De maxima schommelen tussen 11 en 17 graden. De wind waait meestal matig.

Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met over het zuidoosten nog een bui of wat regen. Elders is het droger met soms enkele schaarse opklaringen, vooral dan over het noorden van het land. Het is zacht bij maxima van 11 tot 15 graden. De zuidwestenwind is meestal matig.

Zaterdag is het over het noordwestelijke deel van België licht wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en kans op enkele verspreide buitjes. Over het zuidoostelijke deel daarentegen zijn er veel wolken met perioden van regen of meer uitgesproken buien. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum bij een meestal matige wind.

Zondag is het meestal droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden over het westen en centrum, terwijl het over de zuidoostelijke landshelft bewolkter is met nog tot de middag kans op wat regen. Aan de kust kan er nog een buitje vallen. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden bij een zwakke tot matige wind.

Maandag is het eerst vrij zonnig, maar geleidelijk verschijnen er enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag wordt de bewolking denser en aan het einde van de namiddag kan er over het uiterste westen wat gedruppel vallen. Het wordt zeer zacht met maxima die klimmen naar waarden tussen 18 en 23 graden. De wind is matig.

Dinsdag trekt een regenzone traag richting Duitsland. Het is wisselvallig met ‘s ochtends nog kans op enkele buien. De maxima schommelen van 15 graden in de Hoge Ardennen tot 21 graden in het centrum.