Industriële productie in België met 10 procent gedaald

De Belgische industrie heeft in augustus een zware klap gekregen, blijkt uit cijfers van Eurostat. De productie is met liefst 10,3 procent gedaald tegenover augustus vorig jaar.

Dat is opmerkelijk, want in de meeste Europese landen steeg de industriële productie. Het is al de vijfde maand op rij dat de industriële productie bij ons daalt in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat schrijven De Tijd en L’Echo donderdag.

‘De cijfers verrassen ons niet’, zegt Edward Roosens, de hoofd­econoom van de werkgevers­organisatie VBO aan De Tijd. ‘België telt veel energie-intensieve bedrijven en de energieprijzen en de loonkosten stijgen sneller dan in de andere Europese landen.’

De forse krimp van de industriële activiteit is gedeeltelijk te wijten aan de farmasector, waarvan de productie halveerde. ‘De export van coronavaccins daalt sinds begin dit jaar’, zegt David Gering, de woordvoerder van de sectorfederatie pharma.be. ‘In 2021 was de export artificieel hoog door de massale productie van coronavaccins. Ook de geopolitieke situatie speelt een rol.’

Maar ook in verscheidene andere industriële sectoren daalde de productie fors. De metaalsector, die veel energie verbruikt, verminderde zijn productie met 15 procent. De inoxproducent Aperam heeft de productie gedeeltelijk stilgelegd. Ook de zinkproducent Nyrstar verlaagde zijn activiteit.

Een snelle heropleving van de industriële productie is onwaarschijnlijk, integendeel. De automatische loonindexering zal in de komende maanden de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden sterk doen stijgen. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, waarschuwde zondag voor een handicap van 8 procent.