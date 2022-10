Opstand van gevangenen in Vorst na overleg met nieuwe gevangenisdirecteur

Er is donderdagavond een opstand uitgebroken in de gevangenis van Vorst. Dat gebeurde na moeilijk verlopen overleg met de nieuwe directeur van Haren, waar de gevangenen van Vorst en Sint-Gillis op termijn terecht zullen komen.

Volgens onze informatie vragen de gedetineerden al weken om meer uitleg over hoe die verhuizing precies zal verlopen en waar ze precies zullen terechtkomen. Ze hekelen het gebrek aan informatie en namen geen voldoening met de uitleg van Haren-directeur Jurgen Van Poucke.

Na het overleg is muiterij ontstaan. In twee vleugels van het gevangenisgebouw was het donderdagavond bijzonder onrustig. Er werd met allerlei spullen gegooid en sommige gedetineerden brachten ook vernielingen aan. Sommigen van hen weigerden ook om na de wandeling naar binnen te gaan en kropen op het dak.

Het Gevangeniswezen bevestigt dat het erg onrustig is donderdagavond. ‘Intussen zijn de gedetineerden van het dak en is er politionele bijstand gevraagd.’ De buurt is afgesloten, de hulpdiensten zijn massaal aanwezig en er is ook een waterkanon, zo hebben we ter plaatse vastgesteld.

