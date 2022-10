Anderlecht kan niet stunten in Londen en verliest opnieuw van West Ham

Anderlecht kon geen aanspraak maken op een stunt tegen West Ham. Coach Felice Mazzu begon dan wel met een viermansdefensie, maar puntengewin zat er nooit in: 2-1 verlies. Toch behoudt RSCA nog kansen op Europese overwintering. Al is dat nu nog niet de grootste zorg. Dat is nu Club Brugge en de vraag of RSCA zondag toch een stevige vuist kan maken tegen blauw-zwart. Mazzu schakelde op het einde toch weer over op zijn vertrouwde tactiek.

Wat wordt dat zondag tussen Anderlecht en Club Brugge? Het is dé vraag van één miljoen. Club dat boordevol vertrouwen uit die Champions League komt, terwijl paars-wit toch met twijfels blijft zitten. De match op West Ham heeft daar niet héél veel aan verholpen. Oké, Felice Mazzu koos in het London Stadium dan toch voor een 4-4-2 veldbezetting en RSCA probeerde zijn mannetje te staan, maar The Hammers waren twee maten te groot.

Op deze wedstrijd stond nochtans geen druk voor de Brusselaars. Zelfs bij een nederlaag hielden ze hun Europese lot in eigen handen. Ze zakken door het verlies wel naar de derde plaats in de poule, maar de kwalificatie kan straks nog steeds worden afgedwongen thuis tegen Boekarest en op Silkeborg. Niet evident - de Denen bliezen de Roemenen weer weg- maar ook niet helemaal onmogelijk.

Zonder Hoedt

Toch had Anderlecht graag wat vertrouwen getankt tegen West Ham. De Engelsen stellen in deze Conference League nooit hun beste team op en wie weet rendereerde de nieuwe tactiek beter. Nou ja. Mazzu had de felbekritiseerde Wesley Hoedt wel verdedigd, maar Hoedt verdedigde niet in Londen. Hij zat toch op de bank. Dat leverde niet direct resultaat op. Elke keer als West Ham het gaspedaal een beetje induwde, was het alle hens aan dek.

Dat werd de bezoekers al fataal na een kwartier. Amadou Diawara had een zoveelste foutje nodig om een tegenstander af te stoppen en Saïd Benrahma krulde de vrijetrap heerlijk over de muur in het hoekje: 1-0. De Guineeër Diawara moest de krachtpatser worden op het middenveld, maar de man die van AS Roma komt geeft voorlopig niet thuis. Hij speelde een snertmatch en RSCA kon het niet houden. Toen Amir Murillo het leer verspeelde op rechts lag er centraal een zee van ruimte . De bal werd voorgezet en Jarrod Bowen knalde vrijstaand de 2-0 tegen de touwen. Diawara, Arnstad, Debast en Delcroix probeerden het gat wel te dichten maar kwamen met zijn allen te laat.

De Engelse DJ maakte er voor de match al een feestje van met leuke songs als ‘Rock the casbah’ van The Clash en West Ham rockte gewoon verder. Elke fan die in beeld kwam op de grote schermen vooraf vormde met zijn armen een kruis voor de borst zoals de gekruiste hamers die het clubsymbool vormden. Heerlijke passie. Anderlecht vormde ook heel snel een kruis. Een kruis over de wedstrijd.

Dat kwam ook omdat paars-wit offensief te onmondig was. Sebastiano Esposito kreeg nog eens een kans naast Silva, maar viel meer op met handgebaren dan goed voetenwerk. Daarnaast konden Amuzu en Verschaeren zich niet doorzetten en dus liep het aanvalsspel erg stroef. Pas toen de thuisploeg wat gas terugnam, kon Yari Verschaeren eens schuchter op doel trappen. Het stadion schrok amper op.

Dan toch weer 3-5-2

De 3.000 meegereisde Anderlecht-fans hielden er de moed in, maar de tweede helft bracht geen soelaas. Voor West Ham hoefde het niet meer en Anderlecht kon zijn wil niet opleggen. Alleen lichte penalty op Esposito zorgde nog voor een eerredder. Wat meer opviel was dat Mazzu finaal opnieuw overschakelde naar zijn vertrouwde 3-5-2-systeem toen Jan Vertonghen en even later ook Wesley Hoedt invielen. Op dat moment werd de jonge N’diaye als linkerwingback.

Dat wordt dus de (west) hamvraag: hoe zal de coach het zondag aanpakken tegen Brugge? Hij zal wel met de meer ervaren Vertonghen en mogelijk de genezen Ashimeru en Refaelov spelen, maar het kan dat een gemotiveerd Club Brugge zelfs beter voor de dag komt dan deze Hammers. Europees is de opdracht duidelijk, maar zondag volgt dus de echte test. De kloof met de top vier wordt voor RSCA liefst niet nog groter. Dat wordt wel weer een wedstrijd under pressure.