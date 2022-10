AA Gent vermijdt blamage, maar Buffalo’s verliezen kansloos in Zweden

De Europese campagne van AA Gent ontwikkelt zich stilaan tot een lijdensweg. Djurgarden smeerde het team van Hein Vanhaezebrouck een 4-2 nederlaag aan en zo kregen de Gentse kansen op Europees overwinteren een bijzonder grote knauw. De ontzettend gretige Zweden legden dan ook alle (bekende) pijnpunten bij Gent pijnlijk bloot. Stilaan loert de crisis opnieuw om de hoek in Gent.

Missie Djugarden werd door AA Gent aangevat met Roef in doel. Hij verving Nardi die nog aan de aftrap verscheen in Eupen. Daarnaast startte Hjuslager op links als vervanger van de geblesseerde Castro-Montes. Voorin begon Depoitre aan de zijde van Cuypers. Bij de thuisploeg koos coach Bergstrand dan weer ervoor om flink te roteren en zo verschenen ook Banda (ex-Oostende) en ex-Buffalo Wikheim aan de aftrap in de Tele2 Arena.

De titelstrijd in eigen land én de derby tegen AIK Solna die zondag op het programma staat, waren daar niet vreemd aan. De aanwezige thuisfans maalden er niet om en gooiden er meteen flink de beuk in. De sfeer was al voor de aftrap ronduit indrukwekkend en inspireerde ook de thuisspelers om meteen in de aanval te trekken: Wikheim dook al snel op in de Gentse zestien maar besloot op de goed uitgekomen Roef.

Gent liet zich niet van de wijs brengen door die Zweedse furie en stelselmatig probeerden de Buffalo’s het heft in handen te nemen en nog in het openingskwartier kopte Ngadeu een hoekschop van Hong nipt over. Toch lieten de spelers van Vanhaezebrouck zich net iets te vaak betrappen op foute keuzes om de thuisploeg echt in de problemen te brengen.

Integendeel zelfs, bij een snelle uitbraak bracht Holmberg - op aangeven van Wikheim - Djurgarden meteen op voorsprong. Die tegentreffer bracht AA Gent niet meteen aan het wankelen. Onder impuls van een bedrijvige Hong gingen de Buffalo’s op zoek naar een snelle gelijkmaker maar Dame Fortuna was niet op de hand van de bezoekers: Cuypers trapte eerst een wenkende kans in het zijnet en even later trof Hjulsager warempel de lat.