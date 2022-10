Lotte Kopecky wordt wereldkampioene afvalling na knappe demonstratie

Lotte Kopecky (26) is het WK baanwielrennen fantastisch gestart: met een wereldtitel. In de afvalling was ze heer en meester, meteen goed voor goud. De eerste regenboogtrui is binnen, er kunnen er nog drie volgen.

De afvalling is een tricky nummer: om de twee ronden valt de laatste af. Eén keer onoplettend zijn en je wedstrijd is over. En als je constant vooraan wil rijden, verspeel je krachten die je nodig hebt om in de slotfase voor de medailles te vechten. Kopecky ontsnapte zo aan een vroege uitschakeling nadat ze ingesloten raakte. De wedstrijd werd ook even stilgelegd na een val. Kopecky bleef daarna zeer geconcentreerd. Toen ze alleen met de Amerikaanse Valente en de Italiaanse Barbieri overbleef was een medaille een feit. Ze mocht met Barbieri sprinten voor goud en maakte het fantastisch af.

Foto: Belga

Kopecky heeft deze week nog drie kansen op een regenboogtrui: vrijdag in het omnium, zaterdag in de ploegkoers (met Shari Bossuyt) en zondag in de puntenkoers. Het omnium was niet voorzien, maar woensdagmiddag werd beslist om Shari Bossuyt te sparen. De belofte zag haar voorbereiding verstoord door een val in de Simac Tour, waarbij ze een hersenschudding opliep. De bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele vrezen dat ze in de huidige omstandigheden geen twee zware koersen in twee dagen tijd aankan. Zaterdag rijdt ze namelijk met Kopecky de ploegkoers en dat is een belangrijke test in functie van de Olympische Spelen. Vorig jaar pakte ze op het WK in Roubaix een keer goud (puntenkoers) en twee keer zilver (omnium en afvalling).