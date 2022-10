Union houdt ongeslagen status na comeback tegen Braga

Classic Union: het is nooit gedaan. De Brusselaars maakten een 1-3-achterstand goed tegen Braga en zijn nu al zeker van Europees voetbal na de winter. Wat een ploeg, wat een ommekeer, wat een avond.

Union leek verslagen bij de pauze – de 1-3-achterstand was zwaar, ieder foutje werd cash betaald -, maar de veerkracht van Brusselaars is stilaan legendarisch: zij weigeren zich zelfs bij 0-10 neer te leggen bij een nederlaag. Karel Geraerts wilde wel niet louter rekenen op die vechtlust, hij switchte van systeem. De vertrouwde 3-5-2 ging even op de schop, wellicht ook wel omdat Burgess niet verder kon, Union schakelde over op een 4-3-3. Geraerts is pas veertig, maar hij durft wel. Goeie trainer.

Het was opmerkelijk hoe Union, met een ontketende Lapoussin op linksachter, plots weer grip op de wedstrijd kreeg: de tactische aanpassing loonde. Union werd ook wel geholpen door de snelle aansluitingstreffer: rechtsbuiten Vanzeir verlengde een scherp getrapte hoekschop van aanvoerder Teuma voorbij doelman Matheus. Den Dreef ging er ineens weer in geloven, de achterban zette zich op luide en indrukwekkende wijze achter de ploeg, wat de spirit en het geloof alleen maar aanwakkerde. Net voorbij het uur loonde die gretigheid: Lapoussin krulde een lekkere voorzet uit zijn linker, voor de goal was Boniface – sterke boy die op een fluistertoon met journalisten praat – de heerser in de lucht: 3-3. Wat. Een. Ommekeer.