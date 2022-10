Nafi Thiam breekt na veertien jaar met coach Roger Lespagnard: ‘Bedankt om in me te geloven’

Opvallend nieuws uit de Belgische atletiekwereld. Tweevoudig olympisch kampioen Nafi Thiam breekt met haar coach Roger Lespagnard, zo laat ze zelf weten via sociale media.

Lespagnard begeleidde Thiam al sinds ze klein was. Thiam heeft nooit aangegeven dat ze ontevreden was, alleen is Lespagnard al een zeventiger.

‘Na veertien jaar van een ongelooflijke samenwerking met Roger, wil ik veranderen van trainingsomgeving’, zo laat Thiam weten. ‘Dit was een zeer moeilijke beslissing, want gedurende die jaren is Naimette (bij Luik) mijn thuis en werd Roger familie. Ik kan enkel dankjewel zeggen aan Roger, omdat hij in mij geloofde voor iemand anders dat deed, voor de uren die hij spendeerde om mij mijn doelen te laten bereiken. Ik ben enorm trots op wat we samen hebben bereikt., voor altijd. Ik ben er fier op dat we zo lang hebben kunnen samenwerken.’

Wie de nieuwe coach van Thiam wordt, is nog niet duidelijk. ‘Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk en ik kijk er naar uit om te ontdekken wat de komende seizoenen zullen brengen. Ik zie jullie gauw!’, sluit ze af.