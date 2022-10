Simon Mignolet: 34 jaar en op het hoogtepunt van zijn tweede carrière

Met een nieuwe vijfsterrenprestatie tegen Atlético bewees Simon Mignolet dat hij op zijn 34ste wellicht in de vorm van zijn leven verkeert. Een transfer naar het buitenland behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar de Limburger heeft andere prioriteiten: meer dan ooit via Club Brugge het ongelijk van Jürgen Klopp aantonen.

‘Lalalalalalalala Mignolet...’ Op de melodie van ‘Give it up’ van KC & The Sunshine Band verwelkomen Brugse supporters in de luchthaven hun held van Madrid. Met negen reddingen tegen Atlético – veertien ...