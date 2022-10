Nu ook geen plaats meer in asielopvang voor gezinnen met kinderen

Het tekort in de asielopvang is nu zo groot dat er geen plaats is voor gezinnen met kinderen. Volgens vzw Vluchtelingennetwerk Vlaanderen gaat het om 125 personen voor wie geen plaats is.

Vluchtelingennetwerk Vlaanderen probeert nu opvang te vinden in hotels zodat de gezinnen niet op straat moeten overnachten. Dinsdagnacht moesten ook al 21 minderjarigen op straat slapen. Ook een hoogzwangere vrouw die gisterenavond laat toekwam aan het noordstation, moest daar overnachten. ‘Voor vanavond weet ik nog niet wat we gaan doen. We kennen helemaal niemand hier’, zei ze.

Woensdag opende Artsen Zonder Grenzen een medische hulppost aan de Pachecolaan in Brussel waar de asielzoekers aanschuiven. Hulporganisaties spreken van een humanitaire crisis. De nood aan opvang is intussen zo hoog dat kraakpanden een deel uitmaken van het officieuze opvangnetwerk. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) beloofde deze week meer opvangplaatsen.