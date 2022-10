Vogel uitgesloten van verkiezing vogel van het jaar

De tweevoudige winnaar van de vogel van het jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland mag dit jaar niet deelnemen. De reden daarvoor is dat de kakapo te dominant is in de verkiezing, waardoor minder charismatische en minder bekende vogels niet genoeg kans hebben.

Zowat heel Europa ligt wakker door de stijgende energieprijzen en de oorlog, maar in Nieuw-Zeeland hebben ze zo hun eigen problemen. Daar steelt een ander onderwerp de aandacht: de jaarlijkse verkiezing van de vogel van het jaar. En dan vooral het feit dat de kakapo daar dit jaar niet aan mag deelnemen.

De papegaai met groene veren, bekend als zwaarste papegaai ter wereld, won de verkiezing al in 2020 en 2008, maar dit jaar maakt hij dus geen kans. Dat is een bewuste keuze van de organisatoren, die vrezen dat het dier te dominant is geworden. Door de stemmers alleen andere vogels te laten verkiezen, hopen ze dat een minder charismatische en minder bekende vogel eens wint. De stemming begint volgende week, maar lokt nu al felle reacties uit op sociale media.

De kakapo was met uitsterven bedreigd, maar de jongste decennia kwam daar verandering in. In de jaren 90 waren er 50, vandaag zijn het er al 252.