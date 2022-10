Zonnepanelen op erfgoed plaatsen wordt makkelijker, maar pech voor Brugge, belforten en begijnhoven

Vlaanderen zal voortaan zowat alle aanvragen voor zonnepanelen goedkeuren. Dat liet bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) dinsdag weten in het Vlaams Parlement. Al zijn er enkele angels.

Wie onroerend erfgoed bezit, heeft vanwege het beschermde uitzicht vaak nauwelijks mogelijkheden om het beter te isoleren. Extra pijnlijk in tijden waarin de energieprijzen de pan uit swingen.

Voor hen had bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) in het Vlaams Parlement dinsdag goed nieuws. Voortaan zal het Agentschap Onroerend Erfgoed standaard toelating geven voor zonnepanelen op beschermde gebouwen.

‘Het belangrijkste is dat er bij de plaatsing van zonnepanelen geen schade wordt toegebracht aan het erfgoed, zodat de ingreep omkeerbaar is’, zegt Diependaele. ‘De impact op de beleving van het erfgoed en de erfgoedwaarde blijft het liefst zo beperkt mogelijk. De voorkeur gaat daarbij naar zonnepanelen uit het zicht, maar dat is niet altijd mogelijk. Bovendien mag de plaatsing van de zonnepanelen het goed onderhoud van het erfgoed niet in de weg staan.’

Een sensibiliseringscampagne met tips en richtlijnen zou later dit jaar volgen. Het nieuwe beleid zou over drie jaar worden geëvalueerd.

Brugge

Al blijven er de nodige angels. ‘Bij gebouwen met een Unesco-label kan het niet’, zei de minister dit weekend nog. ‘Op een iconisch monument als het Gravensteen of het Steen zou ik het liever niet zien – op de aanbouw van het Steen dan weer wel.’

En dat zal op bepaalde plekken voor beperkingen zorgen. ‘In principe zal het agentschap dus iedereen de toelating geven’, aldus Diependaele nog. ‘Voor een heel beperkte groep zal dat niet zo zijn. Unesco-regels laten zonnepanelen nog steeds niet toe op een aantal monumenten, zoals op begijnhoven of belforten. Maar ook heel het stadscentrum van Brugge is door de Unesco beschermd. Een aanvraag zal aan de Unesco moeten worden voorgelegd, maar het zal niet evident zijn. Het stadhuis van Antwerpen is ook een belfort. Het zou daar misschien kunnen, als de panelen maar niet zichtbaar zijn.’

• Sociale verhuurders worden grootste producent zonne-energie van Vlaanderen

Ook in Brussel worstelt men met energetische ingrepen voor erfgoed. Vorige week brak er commotie uit in de tuinwijk Le Logis-Floréal in Watermaal-Bosvoorde. Bij een grootschalige renovatie van meerdere sociale huurwoningen werd opnieuw enkel glas geplaatst. Dubbel glas zou technisch niet kunnen zonder het – beschermde – uitzicht van de ramen te veranderen. Eigenaars die al dubbel glas plaatsten, moesten opnieuw enkel glas plaatsen. Na de commotie zijn de werken stilgelegd en er zou samen met erfgoedinstantie Urban.brussels worden gekeken hoe erfgoed, energie en wooncomfort samen kunnen komen.