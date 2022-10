Ook in de VS raakt inflatie niet onder controle

De inflatie in de VS kwam in september met 8,2 procent andermaal hoger uit dan verwacht. De financiële markten reageerden ontgoocheld op het slechte cijfer.

Strikt genomen zakt de inflatie in de VS. Het inflatiecijfer van 8,2 procent is lager dan de piek van 9,1 procent in juli. Voor de rest zit er weinig positiefs in het recentste prijzenrapport van het Bureau of Labor Statistics, dat o.a. de arbeidsmarkt en de prijsevoluties in de VS monitort. Het cijfer is niet alleen hoger dan de verwachting van 8,1 procent, de kerninflatie (zonder energie en voeding) steeg wel door tot 6,6 procent, ook hoger dan verwacht. Tegenover een maand eerder nam de inflatie met 0,4 procent toe, voor de kerninflatie is dat 0,6 procent. Vooral huisvesting, voeding en gezondheidszorg werden afgelopen maand opnieuw fors duurder.

De beurzen reageerden ontgoocheld op de inflatiecijfers. De Amerikaanse beurzen gingen kort na de opening zo’n 2 procent lager. De Europese beurzen boekten gelijkaardige verliezen. Ook de euro en de olieprijs zakten. Het hoger dan verwachte inflatiecijfer betekent dat de Federal Reserve extra argumenten heeft om de rente verder fors op te trekken. Vandaag verschenen ook de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve – toen de rente met 75 basispunten werd verhoogd. Uit het verslag van de vergadering blijkt dat de eensgezindheid om de rente fors op te trekken, hoog blijft. De Amerikaanse centrale bank vindt het beduidend riskanter om laks te handelen en de rente te laag te houden dan dat ze strenger optreedt en de rente meer dan nodig verhoogt. Voor aandelen en obligaties zijn hogere rentes heel nadelig voor de waardering.

In tegenstelling tot de Europeanen hebben Amerikanen minder last van hoge gasprijzen aangezien de VS zelfvoorzienend is voor aardgas en die prijzen niet fors gestegen zijn. In de VS draait de economie momenteel op een hoog toerental, met een werkloosheid die heel laag blijft.