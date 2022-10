Einde van ethische bank NewB: beetje jammer, beetje helaas

Als we enkele jaren teruggaan in de tijd dan zien we hoe onze grote banken, megalomane banken, een na een bijna omvallen en moeten gered worden tijdens de bankencrisis. De tijd was rijp voor een nieuwe bank. Een ethische bank. NewB zou het anders en beter doen. Maar nu weten we dat het niet gelukt is. Waarom? En hoe anders was NewB echt?