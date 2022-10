Podcast | Tot het uiterste en nog verder: wat bezielt Isabel en de vele Belgen die deelnemen aan het WK Ironman?

Isabel Geerardyn was één van de 164 landgenoten die deelnamen aan de heftigste triatlon aller tijden, het WK Ironman op Hawaï. Het was niet alleen fysiek slopend, maar ook mentaal en financieel. En dus dringt de vraag zich op: waarom zou je jezelf zo ver pushen?





In deze podcast vertelt Isabel Geerardyn over haar avontuur en vertelt psycholoog Jef Brouwers waarom velen zo graag zware fysieke inspanningen leveren en zichzelf steeds weer willen overtreffen.

