Navo oefent volgende week nucleaire vuurkracht boven ons land ondanks oorlog in Oekraïne

Te midden van de oorlog in Oekraïne houden gevechtsvliegtuigen uit veertien Navo-landen volgende week in ons land een grote ‘geheime’ oefening in het gebruik van kernwapens die worden afgevuurd vanuit de lucht. Maar hoe nuttig is zo’n training? En houdt het geen gevaren in?

De geheime oefening wordt elk jaar gehouden, maar door de oorlog in Oekraïne en de Russische nucleaire dreiging zal ze dit jaar veel meer aandacht krijgen. Defensie wil er niet over communiceren. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bevestigde de jaarlijkse nucleaire oefening intussen wel, zonder in detail te treden.

Naar schatting veertien Navo-leden zullen deelnemen aan de oefening ‘Steadfast Noon’, waarbij gevechtsvliegtuigen betrokken zijn die kernkoppen kunnen dragen en droppen. Maar er zijn ook tankvliegtuigen die voor brandstofbevoorrading instaan tijdens de vlucht, en een vloot die in geval van een conflict wordt ingezet om de andere toestellen in de lucht te beveiligen. In totaal zo’n 50 vliegtuigen zullen in Kleine Brogel opstijgen en landen. Ook op de grond zal er veel bedrijvigheid zijn.

Want alles wordt zo getrouw mogelijk nagespeeld. Van het uit de bunkers halen van de kernwapens tot ze aan de vliegtuigen bevestigen en ze effectief droppen boven vijandelijk gebied. Waar dat ‘vijandelijk gebied’ volgende week zal liggen, is niet bekend.

Gevaar voor de bevolking is er niet. Voor de oefening wordt voor alle duidelijkheid met dummies, namaakbommen, gewerkt. Niet alleen bij het afwerpen, maar ook tijdens het transport door de technici op de grond.

Extra lawaaihinder mogen ze wel verwachten in Peer en omgeving. Op de vraag of het gemeentebestuur van Peer, waar de militaire basis van Kleine Brogel ligt, op de hoogte werd gebracht van de Navo-oefening, kregen we nog geen antwoord.

Geen sprake van annuleren

Stoltenberg zei woensdag tijdens een Navo-bijeenkomst dat niet overwogen is om ‘Steadfast Noon’ af te blazen, ondanks de spanningen met Rusland over de oorlog in Oekraïne en de opmerkingen van de leiders van het Kremlin dat ze alle beschikbare middelen zullen gebruiken om het Russische grondgebied te verdedigen. ‘Dat zou een slecht precedent scheppen’, zei de Navo-baas. De deelnemende vliegtuigen zullen een ruime corridor handhaven en dus ver genoeg van het Russische luchtruim blijven.

Sven Biscop, defensie-expert aan het Egmont Institute, noemt de oefeningen zeer nuttig. Zeker gezien de situatie nu. ‘Militair-technisch is het uiteraard belangrijk om de expertise van de betrokken eenheden, waaronder ook de Belgische luchtmacht, op peil te houden.’ Maar ook militair-strategisch vindt hij de oefening nu erg belangrijk. ‘Bij wijze van afschrikking, als impliciete maar duidelijke boodschap aan Rusland dat ook wij een nucleaire alliantie zijn. En dat dreigen met kernwapens dus geen zin heeft’, zegt professor Biscop.