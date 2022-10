Bits&Atomen | Uw entreeticketje tot het metaverse is wel duur

Mark Zuckerberg droomt van het metaverse, dat weten we. En hij droomt ook van heel wat geld, want zijn bril om ons naar het metaverse te brengen is duur. Heel duur. Wat krijgen we ervoor in de plaats?





Verder hebben we het over de inslag die de dino’s aan hun einde bracht en dat die ook op de maan een effect had, over robots die geen wapens krijgen en over vinvissen. Hoe worden zij zo snel zo groot en wat betekent dat voor hun zenuwstelsel.

