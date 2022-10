In Oost-Oekraïne graven onderzoekers de lijken op in de vele massagraven die ze in de recent bevrijde gebieden hebben aangetroffen. ‘Ja, er zijn sporen van marteling’, zegt een jurist die mee op zoek gaat naar bewijzen van oorlogsmisdaden.

De stad Izjoem was van april tot september in handen van de Russische bezetters. Na de bevrijding proberen Oekraïense onderzoekers zicht te krijgen op wat er in die periode gebeurd is. Een gerechtelijk ...