Een groot deel van de Belgische appels is dit jaar gedoemd om ongeplukt van de boom te vallen en te rotten op de grond. De crisis in de appelteelt is zo groot dat het voor kwekers interessanter is om de jonagold en zijn broertjes gewoon te laten hangen. Wat is er aan de hand?

In het bedrijf van Gert Peeters plukken ze normaal drie keer per oogstseizoen de appelen. De sappige, mooie rode exemplaren gaan als eerste de mand in, waarna de rest nog even tijd krijgt om te kleuren ...