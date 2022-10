Zware schade na gasexplosie in Oostende, agent en brandweerman zwaargewond

Bij werkzaamheden aan de Oostendse Christinastraat heeft zich rond 11.30 uur een ontploffing voorgedaan. Er zijn drie gewonden gevallen, onder wie een politieman en een brandweerman. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.

In de Christinastraat in Oostende, in het centrum van de stad, zijn werkzaamheden aan de gang. Donderdagochtend rond 11.30 uur liep het mis. Waarschijnlijk werd een gasleiding geraakt, want volgens getuigen schoten plots vlammen tot twee meter uit de grond. De brandweer is momenteel druk in de weer met vernevelen. Het meest acute ontploffingsgevaar was rond 13 uur geweken.

‘De situatie is nog niet volledig onder controle’, zei majoor Jeroen Bonte van brandweerzone 1 West-Vlaanderen. ‘Er is nog steeds sprake van uitstromend gas.’

Tommelein onderbreekt betoog in parlement: ‘Er is een ontploffing in mijn stad’

Bij het incident zouden vier gewonden gevallen zijn, onder wie twee zwaargewonden. De politie van Oostende spreekt zelf over drie zwaargewonden.

Bij de gewonden zijn alvast een politieman en een brandweerman die al ter plaatse waren toen de gasontploffing zich voordeed. Er wordt daarom verondersteld dat de hulpdiensten al waren opgeroepen voor een gaslek dat zich al eerder op de dag zou hebben voorgedaan.

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft de Commissie Media in het Vlaams Parlement verlaten en is meteen naar zijn stad vertrokken voor een vergadering met zijn veiligheidscel. Volgens Tommelein is de situatie onder controle. ‘De omgeving wordt wel geëvacueerd, omdat meerdere gebouwen door de ontploffing instabiel zijn’, zei hij.

‘We hoorden een zware knal toen we in het winkelcentrum vlakbij zaten’, zegt een vrouw die vlakbij was. ‘Er was meteen paniek. Mensen begonnen te roepen dat we meteen weg moesten omdat er een gasexplosie was.’ Volgens buurtbewoner Jean-Pierre Verbeeke was de impact van de ontploffing enorm. ‘Meerdere ramen zijn weggeblazen’, zegt hij.

Aan de leerlingen en het personeel van basisschool De Groeiboom in de aanpalende Serruyslaan werd gevraagd binnen te blijven. Ouders mochten later hun kinderen gaan ophalen. ‘We kregen het nieuws door dat we de kinderen mochten ophalen’, zegt Anke Decoodt. ‘Ik heb me in zeven haasten richting de school begeven om de kinderen op te halen. Paniek? Niet meteen, al is het wel schrikken als je zo’n telefoontje krijgt.’

Sommige gebouwen liepen zware schade op. Foto: rr