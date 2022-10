Verdachte aangehouden voor verkrachting 14-jarig meisje

Er is een verdachte opgepakt en aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 14-jarig meisje in Deinze op 17 december 2021. Het gaat om een 42-jarige man.

De verdachte kon geïdentificeerd en opgepakt worden op basis van het opsporingsbericht in het programma Faroek, meldt het parket. ‘Hij werd op 12 oktober door het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om de man aan te houden.’

Het meisje fietste op vrijdag 17 december 2021 rond 16 uur naar huis en merkte de verdachte, ook een fietser, een eerste keer op ter hoogte van het rondpunt Sint-Martinus in Deinze.

‘Hij volgde haar via de Machelenstraat, Leiemeerstraat tot op een zeer verlaten plaats in de Grammenestraat. Daar sprak de verdachte het slachtoffer aan’, zei de politie er eerder over. ‘Hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betastte haar.’