De Britse premier Liz Truss ging dinsdag voor de eerste keer op wekelijkse audiëntie bij koning Charles. Er was maar enkele seconden beeld van de ontmoeting, maar het was al genoeg om veelbesproken te worden. Jennifer Cassidy, professor diplomatie aan de Universiteit van Oxford, deelde de video op Twitter: ‘Een scène rechtstreeks uit The office. Politieke onhandigheid en onbedoelde komedie op hun best.’