Spaanse pers vol lof over Simon Mignolet: ‘Het leek wel hekserij’

Simon Mignolet eist zijn plaats op in de Spaanse kranten. De glansprestatie van de doelman, die Club Brugge een 0-0-gelijkspel op Atlético Madrid opleverde, domineerde de Spaanse krantentitels.

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de Champions League in het voetbal. Dat was vooral het werk van één speler: doelman Simon Mignolet. Hij haalde elke bal uit doel en redde kort voor het einde zelfs met zijn gezicht. De Spaanse kranten konden in hun commentaren dan ook niet om reacties op de prestatie van de doelman heen.

Na vier wedstrijden in de groepsfase van de Champions League moest Club Brugge, de Belgische landskampioen, nog steeds geen enkel tegendoelpunt incasseren. In de twee wedstrijden die Brugge speelde tegen de Spaanse club van Axel Witsel en Yannick Carrasco, pakte Mignolet uit met veertien cruciale reddingen. Woensdagavond werden er negen genoteerd.

In totaal zou Mignolet op 21 bepalende reddingen staan in de groepsfase. De Europese voetbalfederatie Uefa nomineerde hem als één de vier kandidaten voor ‘speler van de week’.

AS: ‘De kansen kwamen als vallende sterren op hem af’

‘Atlético ging voor de overwinning, maar een grootse Mignolet bezorgde Club Brugge een doelpuntenloos gelijkspel dat hen in de 1/8ste finales bracht. De kansen kwamen als vallende sterren in augustus op hem af, maar Mignolet liet Atlético achter met alleen maar woede. Atlético stuitte op een muur. Of meerdere muren. Maar vooral een gele van 1m93: doelman Simon Mignolet. Simeone en de zijnen wisten dat dit Brugge nooit het hoofd zou laten zakken. Het liet zich niet intimideren door het Wanda Metropolitano.’

Sport: ‘Goden kozen kant van de doelman’

‘Atlético stortte zich te pletter op Mignolet. De goden kozen de kant van de doelman aan de overkant en veranderden hem in een reus.’

Simon Mignolet viert met ploeggenoot Clinton Mata. Foto: reuters

Marca: ‘Dat hij redde met zijn gezicht, was zelfs geen verrassing meer’

‘Op het einde was het zelfs geen verrassing meer dat Mignolet een bal met zijn gezicht uit het doel hield. Het gevoel was dat Atlético nog een hele avond lang in het strafschopgebied van Club Brugge had kunnen vertoeven en het resultaat zou hetzelfde geweest zijn.’

Mundo Deportivo: ‘Het leek wel hekserij’

‘De reddingen van Mignolet leken wel hekserij. Er zijn van die momenten dat een speler lijkt te zijn aangeraakt door een toverstaf of te zijn ingesmeerd met een magisch zalfje afkomstig van een middeleeuwse heksenkring. En zo’n moment beleefde de doelman van Club Brugge tegen Atlético. Als de kampioen van België met een gelijkspel en de kwalificatie terugkeerde naar huis, dan was dat voor een groot deel dankzij hem. Normaal had hij niet met één, maar meerdere tegentreffers op het vliegtuig moeten stappen, maar hij werd oververdiend verkozen tot man van de match. De save met het gezicht op het schot van Álvaro Morata was het hoogtepunt van een avond om nooit te vergeten voor de Belgische international.’

Jan Oblak: ‘Soms pak je alles’

Jan Oblak, de doelman van Atlético, reageerde ook, meldt Sporza. ‘Soms heb je als keeper avonden waarop alles lukt en soms zit het tegen. Mignolet speelde een geweldige wedstrijd en stopte alles. Ik feliciteer hem. Soms pak je op dergelijke avonden alles, zelfs met je gezicht zoals bij hem. Maar alle verdiensten liggen bij hem.’