Kim Clijsters investeert in pickleball-team: na padel de nieuwe hype?

Pickleball, een mengeling van tennis, pingpong en badminton, is op dit moment de snelst groeiende sport in Amerika. Een sport waar televisiezenders én investeringsfondsen groot geld in zien. Een van die fondsen heeft samen met American Football-legende Tom Brady en Kim Clijsters een team gekocht dat zal deelnemen aan de Amerikaanse competitie.

‘Natuurlijk ben ik enthousiast over deze investeringsopportuniteit’, zegt Kim Clijsters in een persbericht waarin de Major League Pickleball (MLP) het nieuws aankondigt. ‘Maar wat me het meest boeit aan mede-eigenaar worden van een MLP-team, is dat ik de toekomst van pickleball – een sport waar ik van ben gaan houden – mee vorm kan helpen geven, samen met geweldige mensen, die toevallig ook enkele van mijn beste vrienden zijn’, zegt de zesvoudige Grand Slam-tenniskampioene. Een aantal mensen noemt pickleball al het nieuwe padel, de nieuwe hype binnen de racketsporten.

Zeven cijfers

Hoeveel geld Kim & co hebben geïnvesteerd, is niet bekendgemaakt, maar volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC betaal je voor een team in de MLP ‘al gauw een getal van zeven cijfers’. MLP-oprichter Steve Kuhn is ervan overtuigd dat tegen 2030 alleen al in Amerika meer dan 40 miljoen mensen pickleball zullen spelen, zeker nu bekende namen als Tom Brady en Kim Clijsters, maar ook basketlegende LeBron James en tennisser James Blake, er zich volop achter scharen.

Het spel ontstond in 1965. De naam zou volgens de legende komen van ‘pickle boat’, een schip (een vissersschip en later de laatste van een zeilwedstrijd) dat als laatste terugkeerde naar de haven en niet meer dan de restantjes aan boord kon nemen. Niet heel flatterend dus: pickleball zou dan een sport zijn voor wie niet goed genoeg is voor andere sporten. Zoals ooit ook cynisch over padel werd gezegd dat het tennis voor bejaarden is. Maar: tussen 2019 en 2021 groeide het aantal pickleball-spelers in de Verenigde Staten met zowat veertig procent, in 2023 is er ongeveer twee miljoen dollar aan prijzengeld te verdelen.

In de Verenigde Staten zijn er zowat 4,8 miljoen pickleball-spelers, meldde de New York Times vorige maand nog. De krant bracht toen een gesprek met een vrouw uit San Diego, Kristen Miller, die een zwembad had omgevormd tot een pickleball-veld. ‘Mijn zoon is het huis uit en niemand gebruikt het nog’, zei ze. ‘Ik zie zestigers eerder pickleball spelen dan een zwempak aantrekken.’ Want dat kan niet worden genegeerd, zegt de krant: de helft dan degenen die regelmatig spelen, zijn 55 jaar of ouder, al is de opmars vooral aan de gang bij jongere leeftijdscategorieën.

Opmars

‘Ook in ons land is pickleball aan een flinke opmars bezig’, zegt Kassandra Bourgeois. Zij bracht de sport in 2015 vanuit de Verenigde Staten naar hier. ‘Tijdens mijn studies in Florida speelde ik het elke dag. Zodra ik terug thuis was, begon ik het te missen en dus richtte ik, samen met mijn ouders, de eerste pickleball-club op. Vandaag zijn er al een dertigtal in ons land, en elke week hangt er wel iemand van een tennis- of padelclub aan de lijn voor meer informatie. We tellen intussen al 250 tot 300 spelers. Vorig weekend was er een tornooi in Duitsland, waar 40 landgenoten aan deelnamen.’

Dat de sport ook bij ons aanslaat, verbaast de voorzitster van Pickleball Belgium niet. ‘In amper een uurtje ben je ermee weg’, zegt Kassandra Bourgeois, ‘zo laagdrempelig is het. Het materiaal – een ‘paddle’ (een kleinere versie van een tennisracket, red.) en een ‘wifflebal’ (een plastic bal met gaten, red.) – is licht, waardoor blessures amper voorkomen. Je hoeft geen fysiek of technisch wonder te zijn, ook al kan het er soms behoorlijk pittig aan toegaan. En het is een sport voor alle leeftijden, waarbij meestal twee duo’s het tegen elkaar opnemen.’ Maar uiteraard kan je pickleball ook in enkelspel beoefenen.

Paddles en een wifflebal. Foto: Shutterstock

Een beetje reglementen?

Anders dan padel wordt pickleball niet in een kooi gespeeld, terwijl het veld kleiner is en het net lager dan bij tennis (91,4 cm aan de uiteinden, en 86,4 cm in het midden). Het speelveld is ongeveer een kwart van de grootte van een tennisterrein. Concreet: het is 13,41 meter lang en 6,10 meter breed. Er wordt in een partij pickleball gespeeld naar twee winnende sets van 11 punten. Punten kunnen alleen worden gescoord door de partij die aan de opslag is.

Door het soort van bal waarmee wordt gespeeld, botst die minder hoog op dan bij tennis en ligt de snelheid lager. Bovendien wordt er onderhands geserveerd, waardoor een return minder moeilijk is en de rally’s doorgaans langer duren.