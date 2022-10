Bart Cannaerts heeft het Slimste mens-record van Ella Leyers niet geëvenaard. Hij werd in de zeventiende aflevering naar huis gespeeld door Olga Leyers.

‘The honour of our family staat op het spel’, zei Olga Leyers bij het begin van de uitzending van De allerslimste mens ter wereld woensdagavond. ‘Je bent bang, Bart. Doodsbang.’ Ze moest en zou Bart Cannaerts naar huis spelen, en dat deed ze.

Cannaerts was nochtans zo goed als zeker van een plekje in de televisiegeschiedenis. Eén antwoord was hij verwijderd van de 18de aflevering, een evenaring van het record van Ella Leyers. Helaas: hij wist woensdagavond niets over Sally Rooney. Olga Leyers ook niet. Maar haar gok was wel juist. Schrijfster. Het record van 18 afleveringen blijft zo bij de clan-Leyers.

‘Ik wilde heel graag langer dan één aflevering in de quiz blijven’, zei Olga Leyers na de aflevering. ‘Maar ik kwam op een speciaal moment in het programma. Ik had de kans om Bart naar huis te spelen. En zo het record van mijn zus veilig te stellen.’

Danira Boukhriss Terkessidis won de aflevering makkelijk.