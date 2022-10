De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag met een historische meerderheid de ‘illegale annexaties’ van Oekraïense gebieden door Rusland veroordeeld. Moskou had eerder zijn veto gesteld tegen een gelijkaardige tekst die werd voorgelegd aan de Veiligheidsraad.

De Algemene Vergadering van 193 lidstaten, die sinds maandag in spoedzitting bijeen is, nam de resolutie aan met 143 stemmen voor, 5 tegen en 35 onthoudingen. Alleen Wit-Rusland, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië stemden net als Rusland zelf tegen. Twee machtige landen, namelijk China en India, met samen ongeveer 2,8 miljard inwoners, onthielden zich van de stemming, ondanks diplomatieke inspanningen van de Verenigde Staten. Brazilië, Turkije en Saudi-Arabië stemden voor de resolutie.

De resolutie is niet bindend, maar toont wel duidelijk dat Rusland internationaal geïsoleerd staat. Ze veroordeelt de annexatie door Rusland en verklaart ze ongeldig. Ook wordt het Kremlin opgeroepen de annexatie van de gebieden Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja ongedaan te maken.

Het resultaat was meer afgetekend dan de 141 stemmen van de Vergadering voor een veroordeling van de inval van Rusland in Oekraïne in maart, en de 100 stemmen voor een soortgelijke stemming na de annexatie van de Krim in 2014.

Biden: ‘Een duidelijk signaal’

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ‘duidelijk signaal’ aan Moskou heeft gegeven. ‘De inzet van dit conflict is voor iedereen duidelijk, en de wereld heeft als reactie daarop een duidelijke boodschap: Rusland kan een soevereine staat niet van de wereldkaart vegen’, aldus Biden.

Barbara Woodward, de Britse afgevaardigde bij de Verenigde Naties, zei dat Rusland zichzelf had geïsoleerd en dat ‘alleen Rusland een eind kon maken aan het lijden.’ ‘Dit is het moment om de oorlog te beëindigen’, zei ze nog.

Volodimir Zelenski, de Oekraïense president, zei dat hij de landen dankte die de motie hadden gesteund. ‘De Russische pogingen tot annexatie zijn waardeloos. Oekraïne zal alle grondgebied heroveren’, reageerde hij.