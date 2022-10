Zwaarbewolkt met regen

Het wordt vandaag zwaarbewolkt met periodes van regen. Over het noorden van het kunnen er enkele opklaringen voorkomen in de namiddag. De maxima liggen tussen 12 graden op de Ardense hoogten van de Ardennen en 16 graden over het westen. De wind waait matig.

Donderdagnacht is het vaak zwaarbewolkt met af en toe regen. In de Ardennen kan de lage bewolking zorgen voor een verminderd zicht aan het einde van de nacht. De minima schommelen tussen 9 en 14 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vrijdag blijven we onder invloed van zachte en soms onstabiele lucht. Het blijft zwaarbewolkt met af en toe regen. De maxima liggen rond 12 en 14 graden in de Ardennen en 15 tot 17 graden elders. De wind waait meestal matig.

Zaterdag trekt een neerslagzone over de regio ten zuiden van Samber en Maas. De meeste plaatsen krijgen een zwaarbewolkt weerbeeld, al is er over het westen af en toe wat zon. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. De wind is meestal matig.

Zondag wordt het op vele plaatsen opnieuw zwaarbewolkt en kan er soms wat lichte regen vallen. Het westen lijkt vaker droog te zullen verlopen met af en toe een streep zon. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Er staat een zwakke tot matige wind.

Maandag blijft het meestal zwaarbewolkt met grote kans op regen. Met een zuidelijke stroming wordt het wel zacht met maxima tot 22 graden in het centrum.