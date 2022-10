Complotdenker Alex Jones moet nabestaanden schietpartij Sandy Hook bijna 1 miljard dollar betalen

Complotdenker Alex Jones moet families van nabestaanden van de schietpartij in Sandy Hook in 2012 zeker 965 miljoen dollar (994 miljoen euro) betalen. Dat heeft een rechter in Connecticut woensdag bepaald.

Ook een FBI-agent die destijds aan het werk was krijgt geld van Jones.

De oprichter van het platform Infowars beweerde jarenlang dat de schietpartij op de school in de stad Newton, waarbij twintig kinderen en zes leerkrachten omkwamen, een hoax was. Het drama zou in scene gezet zijn, zowel de slachtoffers als de rouwende nabestaanden waren volgens Jones acteurs. Hij noemde het bloedbad herhaaldelijk een ‘gigantisch theaterstuk’ en een ‘oefening’. De schietpartij zou volgens Jones in scene gezet zijn om de politiek reden te geven een wapenverbod in te stellen.

Ouders van kinderen die bij de schietpartij omkwamen werden als gevolg van de beweringen van Jones ernstig bedreigd. ‘Ik kan de hel niet beschrijven waarin ik de afgelopen negen en een halfjaar heb moeten leven door de roekeloosheid en nalatigheid van Jones,’ zei een van hen.

Jones was niet bij de uitspraak aanwezig, maar heeft het vonnis bestempeld als ‘grap’. Hij gaat in beroep tegen het oordeel van de jury. Het is niet de eerste keer dat een jury besluit dat Jones een vergoeding moet betalen aan nabestaanden van Sandy Hook. In augustus besloot een jury in Texas dat de extreemrechtse complotdenker 49 miljoen dollar schadevergoeding moest betalen aan twee ouders van kinderen die bij de schietpartij om het leven kwamen.

Infowars en moederbedrijf Free Speech Systems heeft Jones inmiddels failliet laten verklaren, om ervoor te zorgen dat deze bedrijven financieel buiten schot blijven in de nasleep van de rechtszaken. Met Infowars zou Jones tussen 2016 en 2018 zo’n 165 miljoen dollar verdiend hebben. Bij de rechtszaak in Texas becijferde een econoom dat de persoonlijke financiën van Jones tussen de 135 en 270 miljoen liggen.