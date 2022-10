Evenepoel en Kopecky winnen Kristallen Fiets

Bij de uitreiking van de wieleraward Kristallen Fiets viel bij de mannen wereldkampioen Remco Evenepoel in de prijzen. Bij de vrouwen won vicewereldkampioene Lotte Kopecky.

Remco Evenepoel is gekozen tot winnaar van de 31e Kristallen Fiets, de award van de krant Het Laatste Nieuws voor de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl was vooraf de grote topfavoriet en maakte die status ook waar.

Hij haalde het met 1100 punten voor Wout van Aert (870 ptn) en Jasper Philipsen (436 ptn). Arnaud De Lie (398 ptn) en Yves Lampaert (106 ptn) vervolledigden de top vijf.

Evenepoel bezorgde ons land een mooie nazomer in het wielrennen. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een Grote Ronde. Hij schreef de Vuelta op zijn naam. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit.

In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam.

Voor Evenepoel is het zijn tweede Kristallen Fiets. In 2019 viel hij voor de eerste keer in de prijzen, een jaar eerder was hij de Belofte van het Jaar.

De voorbije twee jaar ging de Kristallen Fiets telkens naar Wout van Aert en ook nu heeft de 28-jarige renner van Jumbo-Visma een beresterk jaar achter de rug. Tiesj Benoot kreeg de Kristallen Zweetdruppel. Dat is de award voor beste helper.

Kopecky

Bij de vrouwen won Lotte Kopecky. Het is het derde jaar op rij dat ze de Kristallen Fiets in ontvangst neemt.

Kopecky haalde het met 1118 punten, voor Julie De Wilde (666 ptn) en Shari Bossuyt (490 ptn). Febe Jooris (408 ptn) en Kim de Baat (200 ptn) maakten de top vijf compleet.

Kopecky zette in 2022 de stap naar de absolute wereldtop. In het voorjaar schitterde ze met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix werd ze tweede. Nadien volgde nog een ritzege in de Ronde van Burgos en de Belgische driekleur in het tijdrijden. In de Giro, Tour en Vuelta kon ze geen ritzege behalen, maar Kopecky was wel helemaal klaar voor het WK op de weg in het Australische Wollongong. Enkel een late uitval van de Nederlandse Annemiek van Vleuten hield haar van het goud. Ze bleef zo achter met zilver.