Moeder en dochter overleden na CO-vergiftiging: ‘Schrijnend geval van mensen die alternatief zochten voor verwarming’

Een 44-jarige moeder en haar 23-jarige dochter zijn dinsdag om het leven gekomen in Wilrijk door een CO-vergiftiging. De brandweer spreekt van ‘een schrijnend geval’ waar mensen goedkope alternatieven zochten voor verwarming.

De Antwerpse politie kwam dinsdagavond ter plaatse in de Lijsterbeslei in Wilrijk na een noodoproep omdat niemand de deur open deed. ‘De interventieploeg besliste om de woning te betreden. De CO-meters van de inspecteurs gaven meteen een alarm aan’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

In de woning trof de politie de lichamen aan van een 44-jarige vrouw en haar 23-jarige dochter. De slachtoffers werden nog geëvacueerd en de toegesnelde medische diensten namen de reanimatie over, maar helaas kwam alle hulp te laat.

De twee vrouwen kwamen om het leven door een CO-vergiftiging. Brandweer en politie willen niet al te veel informatie kwijt over het incident in Wilrijk omdat het onderzoek nog lopende is, maar het ziet er naar uit dat de vrouwen een barbecue in de woning hadden aangestoken als een goedkoop alternatief voor verwarming.

‘Dit is echt schrijnend. We kijken bij de brandweer met schrik naar de komende winter’, zegt woordvoerder Kristof Geens. ‘Met de energiecrisis gaan mensen alternatieven zoeken om zich op een goedkope manier te verwarmen. Een barbecue in huis zetten is nooit een goed idee. Niet om te barbecueën en niet om je te verwarmen.’

Waakzaam

Brandweer Zone Antwerpen wil de mensen dan ook waarschuwen om extra waakzaam te zijn voor koolstofmonoxide. Een slecht onderhouden boiler kan er al voor zorgen dat je een CO-intoxicatie oploopt. ‘Wanneer je merkt dat je braakneigingen hebt, hoofdpijn krijgt, plots vermoeid bent of duizelig bent, dan moet je je zo snel mogelijk uit de ruimte verwijderen’, zegt Geens.

‘Breng jezelf in dat geval meteen in veiligheid. Ga naar buiten, zet ramen en deuren open en bel zo snel als mogelijk de hulpdiensten via het nummer 112’, aldus Geens. ‘Vanaf dat je merkt dat je de symptomen hebt, ben je al geïntoxiceerd. Dan moet je sowieso mee naar het ziekenhuis voor verdere opvolging. Maar vermijd alleszins dat je bewusteloos geraakt.’

De brandweer wijst ook nog op enkele gevaren. ‘Gebruik geen alternatieven of verouderde verwarmingstoestellen, net als petroleumkachels. De laatste weken zagen we ook geregeld de bloempotten met de theelichtjes in de media, die zijn ook gevaarlijk. En maak zeker ook geen open vuur binnen of gebruik geen heel goedkope verwarmingstoestellen. Die dingen kunnen er net zo goed voor zorgen dat je met koolstofmonoxide geïntoxiceerd geraakt.’