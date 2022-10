Bedrag energiekorting niet in steen gebeiteld

De korting zal de eerste drie maanden van volgend jaar hoogstwaarschijnlijk telkens 196 euro bedragen, maar de ­regering houdt een slag om de arm, voor mochten de energieprijzen fors dalen.

‘Het basispakket voor energie wordt verlengd in januari, februari en maart’, zei premier Alexander De Croo dinsdag in de State of the Union. ‘In totaal spreken we van een steun die deze winter tot 1.000 euro kan bereiken.’ Enkele weken geleden ­besloot de regering al om voor november en december een energiekorting te bieden van ­196 euro. Met de eerste drie maanden van volgend jaar ­erbij, komt de totaalsom effectief op bijna 1.000 euro per gezin.

Maar in de ontwerpnotificaties – de teksten waarin de begrotingsafspraken staan – houdt de regering een slag om de arm, voor mochten de energieprijzen onverwacht fors dalen. ‘Bij daling van de marktprijzen zal de tussenkomst proportioneel mee dalen’, staat in de teksten die De Standaard kon inkijken. Die notificaties moeten vrijdag wel nog gevalideerd worden door de ministerraad. ‘Er zal op 1 december 2022 een foto worden genomen om de hoogte van de korting te verrekenen voor het eerste kwartaal van 2023’, staat er ook.

Goede inschatting

Zowel op het kabinet-De Croo als dat van Energieminister Tinne Van der Straeten valt te horen dat projecties uitwijzen dat de kans erg klein is dat de prijs de komende maanden fors daalt, integendeel. Het kabinet-De Croo verwacht dan ook dat de korting ook in het eerste kwartaal van volgend jaar 196 euro zal bedragen. Het kabinet-Van der Straeten is erg stellig dat het sowieso 196 euro zal zijn. De energieprijzen voor de eindgebruikers ­lopen ­bovendien achter op die van de groothandelsmarkt. Vivaldi kan dus al goed inschatten wat die eindgebruiker in januari moet ­betalen. Een grotere energie­korting als de prijs verder de hoogte inschiet, behoort niet tot de plannen.

Dat Vivaldi een slag om de arm zou houden voor een lagere korting bij een prijsval, is niet onlogisch. Bij een forse daling van de energieprijzen is er sowieso minder nood aan een tegemoet­koming. De maatregel – goed voor een kostprijs van 1,5 miljard euro de komende drie maanden – wordt gefinancierd met de overwinstbijdrage. Als de energie­prijzen fors dalen, zal die belasting ook minder opbrengen.