Brusselse regering stelt begroting voor

Hoge energieprijzen en een begrotingsevenwicht in 2024 zijn de leidraad voor de nieuwe Brusselse begroting. De oppositie vindt dat de prioriteiten verkeerd liggen en vrezen dat het begrotingsevenwicht met de huidige begroting niet dichterbij komt.

De Brusselse begroting voor 2023 bedraagt bijna 7 miljard euro, met een tekort van 400 miljoen euro. Volgens het stappenplan is deze begroting een tussenstap richting een structureel begrotingsevenwicht in 2024.

Aan de inkomstenzijde is er 200 miljoen euro extra. Dat komt door een grotere federale dotatie en hogere inkomsten via de personenbelasting. Aan de uitgavenzijde doet de regering een inspanning van 150 miljoen euro. Het gaat de eigen administratie daarvoor reorganiseren. De ministeriële vergoedingen zakken vanaf 2023 met 8 procent af.

‘We hebben als doel de begroting op koers te houden vanuit de meerjarenbegroting, zodat het tekort wordt weggewerkt en er in 2024 geen tekort meer is op de structurele uitgave. We zijn op de afspraak’, meent minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD). ‘Dat betekent natuurlijk niet dat de strategische investeringen en enkele eenmalige uitgaven niet mogelijk zijn’, verdedigt hij de extra uitgaven.

Om de bijkomende energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s op te vangen, wordt 200 miljoen euro provisie vrijgemaakt. Het federale niveau neemt de gezinnen voor haar rekening, meent Brussel.

MIVB

Openbaar vervoersmaatschappij MIVB krijgt 100 miljoen euro extra. ‘Deze regering engageert zich om de meerkosten van de energieprijzen te betalen. Zo zorgen we dat alle voertuigen blijven rijden en blijven we het aanbod uitbreiden’, vertelt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). De OCMW’s zien hun budget met 20 miljoen euro toenemen. ‘De middenklasse trekt steeds vaker naar het OCMW en voldoet eigenlijk niet aan het profiel. Dat is onverklaarbaar en vereist een antwoord’, zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Verder voorziet de begroting 13 miljoen euro meer budget voor de dienstenchequesector. Om de werkloosheid aan te pakken, heeft Brussel een pakket van 14 miljoen euro klaar. Om renoveren nog meer aan te moedigen, heeft het gewest 18 miljoen euro meer vrijgemaakt voor renovatiepremies. Net zoals Vlaanderen, wil Brussel ook de indexering van huurprijzen koppelen aan de energie-efficiëntie ervan.

Oppositie gelooft niet in begrotingsevenwicht

Volgens oppositiepartijen CD&V en de N-VA zit de Brusselse regering met deze begroting helemaal niet op koers richting een begrotingsevenwicht in 2024. ‘De Universiteit van Namen voorspelde recent nog dat de Brusselse schulden volgend jaar oplopen tot bijna 13 miljard euro. Vandaag spreekt Gatz over een tekort in 2023 van 400 miljoen euro, maar over de honderden miljoenen die hij buiten de begrotingsdoelstelling houdt, krijgen we geen info’, stelt Brussels N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter.

Vanuit CD&V-hoek is eenzelfde boodschap te horen bij fractieleidster Bianca Debaets. Het tekort van 400 miljoen euro is volgens haar te groot. ‘Het beloofde budgettaire evenwicht voor 2024-2025 mag stilaan definitief opgeborgen worden.’

Beide oppositiepartijen vinden verder dat de prioriteit van de begroting verkeerd ligt. De kostenposten missen de middenklasse, vinden zij.

Niet in verhouding

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA vindt de begroting dan weer niet in verhouding met de huidige crisis. ‘Net als de federale regering gaat de Brusselse regering volledig voorbij aan de energie- en koopkrachtcrisis en laat ze het grootste deel van de werknemers en zelfstandigen links liggen’, verklaart fractieleider Françoise De Smedt. ‘De regering-Vervoort gaat door alsof er niets gebeurd is, er wordt niets in vraag gesteld.’ En 18 miljoen euro meer voor renovatiepremies? Die gaan volgens haar vooral naar rijkere huishoudens.