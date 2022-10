‘Amsterdam’ met Matthias Schoenaerts komt niet in Belgische bioscopen

Disney heeft besloten om de film Amsterdam niet bij ons in de zalen te brengen. Tegenvallende box office-resultaten in de Verenigde Staten leiden er waarschijnlijk toe dat Disney de financiële schade wil beperken.

Ondanks de sterrencast met onder meer Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift en ook ‘onze’ Matthias Schoenaerts zal de film van regisseur David O. Russell (Silver linings playbook) niet uitkomen in de Belgische cinemazalen. In ons land zou Amsterdam normaal te zien zijn vanaf 26 oktober, maar daarover heeft distributeur Disney nu anders beslist.

Dat heeft allicht te maken met de tegenvallende resultaten aan de kassa in de VS. Daar heeft de film sinds de release op 7 oktober maar 7,2 miljoen dollar opgehaald. Met een prijskaartje van ongeveer 80 miljoen dollar om de film te maken en nog eens hetzelfde bedrag voor marketing wordt er nu al geschat dat de film ongeveer 100 miljoen dollar verlies zal maken. Om de extra kosten te beperken die bij een bioscooprelease komen kijken, brengt Disney Amsterdam niet uit in België en Luxemburg. Of de film later te zien zal zijn op de streamingdienst Disney+ is nog niet duidelijk.