Bejaarde vrouw met geweld om het leven gebracht in Zoersel

Het parket in Antwerpen voert een onderzoek naar de moord op een 86-jarige vrouw in Zoersel. Het slachtoffer werd zondag dood aangetroffen in haar tuin. ‘Ze werd met geweld om het leven gebracht’, zegt het parket.

De 86-jarige Magda A. werd zondagvoormiddag levenloos aangetroffen in haar tuin in Zoersel. De vrouw woonde alleen, het was een familielid die haar lichaam vond en de hulpdiensten waarschuwde. Zij konden enkel het overlijden vaststellen.

‘Magda is sinds enkele jaren weduwe, maar woonde sindsdien op haar eentje in de Medelaar’, zegt een buurvrouw die zondag een hele dag bedrijvigheid zag aan de woning. Zo stelde de politie een perimeter in en voerde het gerechtelijk labo een sporenonderzoek uit in de tuin. Het parket van Antwerpen stapte zondag samen met de onderzoeksrechter en het labo af.

Wat er zich zondag heeft afgespeeld in de Medelaar wordt nog onderzocht door de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen. Voorlopig werden er nog geen verdachten opgepakt. ‘Omwille van de verdachte omstandigheden waarin de vrouw werd gevonden werd beslist om de onderzoeksrechter te vorderen voor moord’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘De autopsie heeft intussen uitgewezen dat de vrouw met geweld om het leven werd gebracht.’