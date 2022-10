Dit is de cocktail die viraal gaat op Tiktok

Vergeet de gin-tonic en de Aperol Spritz. Het internet loopt storm voor een andere cocktail: een negroni sbagliato met prosecco.

De oorzaak is een video die afgelopen week viraal ging op het Tiktok-kanaal van HBO Max. In het fragment zien we House of the dragon-ster Olivia Cooke haar collega-actrice Emma D’Arcy interviewen over diens favoriete cocktail.

Het antwoord van D’Arcy ging in een mum van tijd de wereld rond. ‘Een negroni … sbagliato … met prosecco in’, vertelt ze op een zwoel toontje. ’Ooh, verbazingwekkend’, reageert Cooke. Ondertussen werd het filmpje al vijf miljoen keer bekeken. Ook het geluid uit de video werd al zo’n 20.000 keer gebruikt in andere Tiktok-filmpjes.

Recept

De negroni sbagliato ofwel ‘negroni verkeerd’ is een van oorsprong Italiaanse cocktail. In Italië wordt de cocktail ook kortweg sbagliato of americano sbagliato genoemd. De cocktail is een afgeleide van de traditionele negroni en werd per toeval uitgevonden door een Milanese bar. In het traditionele recept zit onder meer vermout, Campari en gin, maar in de sbagliato wordt de gin vervangen door prosecco.

Door de online aandacht zou het drankje in Amerikaanse cocktailbars vaker besteld worden. In ons land is dat nog niet het geval, blijkt uit een korte rondvraag bij enkele Belgische cocktailbars.