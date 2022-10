Nainggolan gearresteerd omdat hij zonder geldig rijbewijs reed

De politie van Antwerpen heeft Radja Nainggolan (34) woensdagmorgen gearresteerd. De voetballer van Royal Antwerp FC reed rond zonder geldig rijbewijs en sinds kort doet de Antwerpse politie gerichte controles daarop. Na het verhoor mocht Nainggolan opnieuw beschikken.

Radja Nainggolan werd deze middag iets voor twaalf tegengehouden door een politiepatrouille op de hoek van de Noordersingel en de Schijnpoortweg in Antwerpen. De Antwerpse politie voert de laatste tijd steeds meer gerichte controles uit op het naleven van lopende rijverboden, door gebruik te maken van onder meer ANPR-camera’s.

‘De betrokkene was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij had ook een rijverbod dat nog maar heel onlangs afgelopen was maar moest ook een herstelexamen doen om dat rijbewijs terug te krijgen. Dat examen heeft hij niet gedaan’, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Hij is gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zijn auto is gerechtelijk in beslag genomen. Het was ons al eerder ter ore gekomen dat de persoon reed hoewel hij niet over een rijbewijs beschikte’. Sinds kort treedt de Antwerpse politie gerichter op tegen dat soort overtredingen. ‘Omdat het steeds vaker gebeurt.’

Nainggolan reed rond in een Mercedes, zijn eigendom. Hij wordt momenteel nog verhoord maar de verwachting is dat hij snel terug vrijgelaten wordt. Hij zal wellicht opnieuw vervolgd worden voor deze nieuwe overtreding.

Het is niet de eerste keer dat ex-Rode Duivel in opspraak komt. In 2017 kreeg hij al eens een rijverbod omdat hij dronken achter het stuur betrapt werd. In 2021 werd hij ook betrapt op dronken en te snel rijden. Het is wellicht door dat laatste incident dat hij nu geen rijbewijs meer heeft.