‘Vredesplan Musk hoogstens een tactiek die Rusland kan misbruiken’

Heeft Elon Musk nu wel of niet gesproken met president Vladimir Poetin, kort voor de ondernemer op 3 oktober zijn omstreden ‘vredesvoorstel’ over de oorlog in Oekraïne op Twitter bekend maakte? Het debat kabbelde vandaag voort als een welles-nietes-spel op datzelfde Twitter.

Musk schreef gisteren formeel dat de bewering ‘onwaar’ is. ‘Ik heb maar één keer met Poetin gesproken en dat was zo’n achttien maanden geleden. Het onderwerp was de ruimte’, aldus Musk. De gerespecteerde Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer hield daarentegen vast aan zijn versie van de feiten. Deze week schreef Bremmer in zijn Eurasia-nieuwsbrief dat Musk hem, twee weken geleden, had gezegd dat ‘Poetin bereid was te onderhandelen en een minimum had omschreven dat voor de Russische president nodig is om de oorlog te beëindigen’.

‘Elon Musk vertelde me dat hij direct met Poetin en het Kremlin over Oekraïne had gesproken’, zo herhaalde Bremmer vannacht op Twitter. Even later repliceerde Musk dat ‘niemand Bremmer mag vertrouwen’. Daarmee blijft de stand voorlopig staan op een gelijkspel van ja tegen neen.

Donald Trump

Er doen verscheidene pogingen de ronde om de impasse uit te klaren. Misschien is een van beiden fout, of probeert Musk te verdoezelen dat hij echt met iemand in het Kremlin – niet noodzakelijk Poetin zelf – over zijn ‘vredesvoorstel’ had overlegd. Critici verwijten Bremmer dan weer dat hij ooit al eens Donald Trump verkeerd had gequoot. Volgens Bremmer ging het niet om een letterlijke quote, maar één die ‘plausibel’ was.

Uiteindelijk draait het erom of de steenrijke ondernemer bereid is, mogelijk met eigen goede bedoelingen, de rol van diplomatieke voelspriet te spelen voor president Poetin, in zaken van het hoogste politieke en humanitaire belang. ‘Ik heb Musk lang bewonderd als een unieke ondernemer die de wereld verandert’, schreef politicoloog Bremmer zelf daarover. ‘Hij is geen expert in geopolitiek.’

Vooral voor de Oekraïners zelf kwam het ‘vredesvoorstel’ van Musk, in vier punten, vorige week hard aan. De ondernemer pleit ervoor dat er, in de vier Oekraïense provincies die Poetin twee weken geleden eenzijdig annexeerde, nieuwe referenda moeten komen onder VN-toezicht. Rusland zou zich pas na die referenda eventueel moeten terugtrekken. Dat roept meteen vragen op hoe serieus zo’n ‘referendum onder VN-toezicht’ dan wel kan verlopen. En krijgen Oekraïners die op de vlucht moesten slaan voor de oorlog, ook stemrecht?

Punt twee van het plan-Musk is dat de Krim, die al in 2014 door Rusland werd geannexeerd, formeel onder Moskou komt. ‘Dat is al zo sinds 1783’, schrijft Musk, wat critici dan weer doet vermoeden dat Vladimir Poetin hier Musks pen vasthoudt.

Dat gevoel wordt nog versterkt door punt drie, dat zegt dat de ‘watertoevoer naar de Krim moet worden verzekerd’. Het klinkt wat verwonderlijk dat de Zuid-Afrikaanse miljardair zou denken aan de watervoorziening van het schiereiland – dat inderdaad van zoet water wordt voorzien vanuit de provincie Cherson, waar nu hevig wordt gevochten. Afsluitend stelt Musk in punt vier dat ‘Oekraïne neutraal blijft’.

Morele idiotie

Musks vierpuntenplan omvat daarmee alleen mogelijke wensen van Moskou, maar geen enkele toegeving – tenzij nieuwe, bij voorbaat verdachte referenda als een toegeving worden beschouwd. Voor Oekraïne is het plan-Musk dan ook geen optie, want het resulteert in een beloning van Poetins illegale invasie. Garry Kasparov, schaakgrootmeester en Russische opposant in ballingschap, vatte Musks voorstel samen als ‘morele idiotie, een herhaling van Kremlin-propaganda en verraad aan de Oekraïense moed en slachtoffers.’

Opmerkelijk is dat ook de gebruikelijke Kremlin-spreekbuizen op de Russische televisie het plan-Musk afdoen als een idee dat hoogstens ‘door ons kan worden gebruikt als een tactiek in de informatie-oorlog’. Zo’n plan kan het Westen verdelen, klonk het gisteravond in de talkshow van de beruchte host Vladimir Solovjev. ‘Waarom zouden we dit niet gebruiken om tegen een zwakke tand van het gebit te duwen?’, vroeg ‘Amerika-expert’ Dmitri Drobnitski.

Voor de andere praatgasten ging zelfs dat veel te ver. Solovjev herinnerde eraan dat de Starlink-satellieten van Musk al maanden Oekraïne helpen de internetverbindingen overeind te onderhouden. Volgens parlementslid Konstantin Zatoelin zijn de recente referenda in de vier Oekraïense provincies finaal en ‘zijn we alleen bereid te onderhandelen over een Oekraïense capitulatie’.

Russische zege nabij

Dat wijst er dan weer op dat president Poetin zijn zaken binnenlands weer ‘op orde’ heeft. Na de recente Oekraïense successen aan de frontlijnen regeerde neerslachtigheid op de Russische televisie. Poetins ‘annexatieshow’ in Moskou, de aanstelling van een nieuwe legerbevelhebber aan het Oekraïense front en de blinde bombardementen op Oekraïense steden van maandag sterken de Russische spreekbuizen weer in de overtuiging dat de zege nabij is, zelfs al blijft Oekraïne in de strijd aan de winnende hand.